Dertiger krijgt voorwaardelijke celstraf en boete omdat hij vriend na overdosis niet hielp in Roeselare

Hij leverde zijn vriend enkele flesjes vloeibare xtc maar deed daarna niets toen die op het balkon van een appartement na een overdosis stilletjes aan het sterven was. Daarom gaf de Kortrijkse strafrechter een 32-jarige man uit Hooglede een voorwaardelijke celstraf van 15 maanden en een boete van 800 euro voor schuldig verzuim. Een 55-jarige andere aanwezige is vrijgesproken.

Op 7 augustus 2020 waren op een appartement in Roeselare vier personen aanwezig. Eén van hen was van plan zich na het weekend voor zijn drugsverslaving te laten opnemen maar wou het er eerst toch nog eens goed van nemen. Bij Kevin D. (32) uit Hooglede bestelde hij enkele flesjes vloeibare xtc.

Nadat hij er een fikse slok van had gedronken, sukkelde hij naar het balkon en bleef er levenloos liggen. Enkel een telefoontje van een buur naar de politie redde zijn leven want hij bleek al in een coma te zijn weggezonken.

Van geen kwaad bewust

D. en Christophe V. (55) waren zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. “Hij deed raar, alsof hij straalbezopen was. Ik ging nog naar het balkon kijken en maakte er een filmpje van. Maar ik dacht gewoon dat hij zijn roes aan het uitslapen was”, aldus V.

“Toen ik het filmpje zag, controleerde ik ook nog eens of hij wel nog ademde”, verdedigde Kevin D. zich. “Had ik geweten dat hij aan het sterven was, dan had ik wel een ambulance gebeld. Ik had hem ook nog gezegd dat hij er niet zoveel van mocht drinken. Ik ben een mens en het slachtoffer was een vriend. Ik wou hem geen kwaad berokkenen.” De verkoop van de drugs ontkende hij niet. “Ik vloog 2 maanden in de cel”, aldus D. “Daarna stopte ik met de dealen. Ik kruip stilaan uit een dal.” Hij liep eerder al 3 veroordelingen voor drugs op.

(LSi)