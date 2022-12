Dertiger krijgt jaar cel voor drugsbezit nadat hij op kusttram in Blankenberge betrapt werd op zwartrijden

Een dertiger heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor drugsbezit.

Op 19 mei werd Kim D. (34) tijdens een gecoördineerde actie van de politie op de kusttram in Blankenberge betrapt op zwartrijden. De man had bovendien acht gram cannabis en 39 gram speed op zak. De dertiger is gekend voor drugsfeiten en kreeg anderhalve maand vóór de controle pas twintig maanden cel voor drugsverkoop. En op het moment van zijn proces zat hij vast voor nieuwe feiten. De procureur vroeg twee jaar cel, maar advocate Ellen Eneman drong aan op mildheid. “Hij heeft een zware drugsverslaving”, pleitte ze. “Hij is niet van kwade wil maar zit in een straatje waar hij maar niet uit geraakt.” (AFr)