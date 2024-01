Dertiger geeft bij verkeerscontrole in Brugge valse naam op om levenslang rijverbod te verdoezelen: vijf maanden cel

Een man uit Hamme heeft voor de Brugse rechtbank vijf maanden effectieve celstraf gekregen voor valse naamdracht.

Op 3 maart vorig jaar werd M.O. (30) in Brugge aan een verkeerscontrole onderworpen. De Hammenaar gaf een valse naam op, maar de politie had dit meteen door. De foto van de bewuste persoon leek immers totaal niet op M.O., die de feiten uiteindelijk toegaf. Hij had een valse naam opgegeven, omdat hij eerder een levenslang rijverbod had opgelopen.

M.O. werd al zeventien keer veroordeeld voor de politierechtbank. Dat leverde hem naast rijverboden ook al celstraffen op. “Hij kreeg al zodanig veel rijverboden opgelegd dat de situatie voor mijn cliënt uitzichtloos wordt”, aldus zijn advocate, die tevergeefs aanstuurde op een werkstraf. Door zijn zware strafblad was een straf met uitstel sowieso niet meer mogelijk. (AFr)