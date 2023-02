Dertiger die vriendin beschimpte met schunnige graffiti in Knokke-Heist moet niet naar de cel

Een 34-jarige man heeft voor de Brugse strafrechtbank drie maanden celstraf met uitstel gekregen voor vandalisme.

Op 18 januari vorig jaar bracht B.V. graffiti aan op de gevel van de gloednieuwe polyvalente zaal Ravelingen in Knokke-Heist. “Aan de straatkant, wat heel nefast bleek voor potentiële huurders”, pleitte de advocate van de NV Stadsbader, die eigenaar is van het gebouw. Op basis van camerabeelden kon B.V. snel worden geïdentificeerd. Ook zijn vriendin was erbij, maar die wees beschuldigend naar de beklaagde.

Schunnige teksten

Daags nadien sloeg B.V. toe in het station van Heist. In de voetgangerstunnel, op het stationsgebouw en op een elektrische cabine op het perron bracht hij schunnige teksten aan waarin hij zijn vriendin uitschold voor hoer. De politie voerde een huiszoeking uit bij de moeder van B.V. en trof daar in zijn slaapkamer spuitbussen aan. De man zelf kon evenwel niet worden aangetroffen voor verhoor. Hij kwam ook niet opdagen voor zijn proces.

De vervoersmaatschappij NMBS de NV Stadsbader kregen voorlopige schadevergoedingen van respectievelijk 1.644 euro en 300 euro toegekend. (AFr)