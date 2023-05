Dertiger die verdacht wordt van moord op Oostendse weduwe bedreigde eerder ook al buschauffeur met de dood

De man die verdacht wordt van de moord op de Oostendse weduwe Marleen V.L. (64) moet zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor doodsbedreigingen aan het adres van een buschauffeur. Omdat Elvir S. (33) naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de zaak werd ze uitgesteld naar 20 juni.

Op 28 november vorig jaar wou Elvir S. samen met zijn gezin de bus nemen in Oostende. Maar omdat ze geen geldig vervoersbewijs voor konden leggen, weigerde de chauffeur te vertrekken. Het kwam tot een hevige discussie waarbij S. de chauffeur tot drie keer toe met de dood bedreigde. “Hij zei dat hij mij ging vermoorden”, getuigde het slachtoffer dinsdag. “Hij spuwde ook naar mij en zwaaide met gebalde vuisten in mijn richting.”

Het slachtoffer vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding en beweerde dat S. hem ook sloeg. Maar het parket vervolgt de Noord-Macedoniër enkel voor de bedreigingen. Elvir S. vroeg dinsdag uitstel in de zaak omdat hij naar eigen zeggen niet op de hoogte was van het proces. Op het moment van de dagvaarding zat hij immers in een Duitse cel. De gevraagde schadevergoeding werkte S. alvast op de lachspieren. “Van mij krijg je 10.000 euro, geen enkel probleem”, grijnsde hij terwijl de politie hem boeide en wegbracht.

In cel op verdenking van moord

Of de buschauffeur exact weet wie er tegenover hem stond, is niet duidelijk. Elvir S. zit namelijk in de cel op verdenking van moord op de Oostendse weduwe Marleen V.L. (64). Op 21 maart werd haar lichaam ontdekt in een gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. De vrouw is een kennis van Elvir S., die na seining werd ingerekend op de luchthaven van Düsseldorf. Begin mei werd hij aan België uitgeleverd. Mogelijk was geld het motief voor de moord. Elvir S. kampt immers met een gokverslaving. De man beroept zich momenteel op zijn zwijgrecht. (AFr)