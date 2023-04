Dertiger die vals rijbewijs probeert in te wisselen riskeert drie maanden cel

Een 36-jarige Let uit Oostende riskeert voor de Brugse rechtbank drie maanden cel voor bezit van een vals rijbewijs. S.M. wast de handen in onschuld. “Ik kocht mijn rijbewijs op internet en wist niet dat het vals was.”

Op 7 december vorig jaar trok S.M. naar het stadhuis van Oostende om zijn Lets rijbewijs in te wisselen voor een Belgisch exemplaar. Controle bij de bevoegde Letse instanties wees evenwel uit dat zijn rijbewijs vals was.

“Ik kocht het rijbewijs tien jaar geleden voor 300 euro op het internet”, verklaarde de man aan de politie. “Hij wist niet dat het vals was”, pleitte zijn advocaat. “De verkoper had hem gezegd dat het document in Letland correct was ingeschreven. Mijn cliënt is naïef geweest.”

Gevaar op de weg

De procureur geloofde geen snars van het verhaal. “Iedereen weet toch dat je een rijbewijs niet op het internet kan kopen”, stelde hij. “Meneer legde geen testen af en is een gevaar op de baan.”

De verdediging merkte op dat S.M. destijds zijn Letse rijbewijs zonder problemen op de rechtbank was komen afgeven na een veroordeling voor rijden door het rode licht. “Hij kreeg toen geen enkele opmerking”, klonk het.

De uitspraak volgt op 16 mei. (AFr)