Dertiger die eigen appartement in brand stak in Oostende krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 34-jarige man uit het Waalse Neupré heeft voor de Brugse strafrechtbank 22 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor opzettelijke brandstichting.

In de nacht van 1 op 2 april vorig jaar snelden de hulpdiensten rond 3 uur naar de Troonstraat in Oostende. Van op het balkon van zijn appartement op de vierde verdieping stond Jérémy A. poedelnaakt om hulp te schreeuwen. “Hij was hysterisch, produceerde oerkreten en sloeg wartaal uit”, klonk het bij het parket. De politie probeerde zijn appartement te betreden, maar door de hevige rookontwikkeling lukte dit niet.

Met zijn broek op de enkels strompelde A. uiteindelijk zelf naar de gang. Hij beweerde dat hij met een sigaret in de hand in slaap was gevallen. “Toen ik wakker werd en overal rook zag ben ik in paniek geslagen”, verklaarde hij. Maar volgens de branddeskundige werden de zetel en matras opzettelijk in brand gestoken, weliswaar niet met de bedoeling om het hele appartement te vernielen.

Het OM vroeg 37 maanden cel. Tijdens de pleidooien werd duidelijk dat A. met fiscale problemen kampte. Hij pleegde de feiten onder invloed van alcohol en drugs. Na de feiten zat hij twee maanden in voorhechtenis. Hij moet zich de komende jaren aan een reeks strikte voorwaarden houden, waaronder een behandeling voor zijn verslaving. (AFr)