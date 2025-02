Dertiger definitief veroordeeld voor verkrachting studente, maar zij wil hogere schadevergoeding: “2.000 euro extra, 2.000 euro extra rechtvaardigheid”

De 34-jarige Egyptenaar Ahmed K. heeft in beroep dan toch zijn schuld toegegeven. In november 2023 verkrachtte hij de toen 23-jarige Nederlandse studente C.K. Hij kreeg vijf jaar cel. “Eigenlijk niet voldoende”, zegt de studente. “Hij heeft mij alles ontnomen. Ik kreeg levenslang.”

In de nacht van 6 op 7 november 2023 had Ahmed K. een stevige ruzie met zijn vriendin. Zijn bovenbuurvrouw, C.K., bood hem aan de nacht bij haar op de sofa door te brengen. Die sofa bleek echter te klein voor de beer die Ahmed K. is en daarom mocht de dertiger bij C. in bed kruipen. Ze valt ten slotte op vrouwen en K. wist dat.

Avances

Slechts enkele minuten nadat K. in haar bed kroop, begon de dertiger al avances te maken. Avances waar de studente niét in mee wilde gaan, maar toch gedwongen werd. Hij begon haar te wurgen en beet in haar tepels, terwijl hij riep: ‘Now you are mine. You need this.’” Hij beet ook in haar lippen en haar neuspiercing scheurde los. Ahmed K. hield altijd vol dat het seks was met wederzijdse toestemming, maar de rechter in Brugge geloofde hem niet en veroordeelde hem tot vijf jaar cel. Aan de studente moest hij ook 3.000 euro betalen. Hij ging in beroep, maar zijn advocate kon hem op het allerlaatste moment toch overtuigen zijn schuld te erkennen en zijn beroep in te trekken. Die afstand werd door de procureur-generaal aanvaard, waardoor zijn straf van vijf jaar nu definitief is.

Rechtvaardigheid

Alleen de schade van het slachtoffer moet nog worden bepaald. “Voor haar was dit een mijlpaal in haar leven. Er is een voor en een na”, zei haar advocate. Ze vroeg daarom 5.000 euro schade. “Ze is moeten verhuizen om het contact met hem te vermijden. Hierdoor moest ze drie maanden verbrekingsvergoeding betalen.” Bovendien is er mentaal nog een lange weg te gaan. Ook de studente vindt het maar billijk. “Vijf jaar is voor mij niet voldoende, hij heeft mij alles ontnomen. Ik wil geen wraak, maar rechtvaardigheid. Hij heeft me alles ontnomen. Ik kreeg levenslang. En dan is die 2.000 euro extra, 2.000 euro extra rechtvaardigheid.” Uitspraak op 21 maart. (OSM)