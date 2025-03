Dertiger blijft in cel voor moord in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 34-jarige Noord-Macedoniër met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Elvir S. bekende zijn betrokkenheid bij de dood van een 64-jarige vrouw uit Oostende.

Het onderzoek ging van start toen op 21 maart 2023 een lichaam werd ontdekt in een ondiepe gracht in het Zeeuwse grensdorp Koewacht. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw met geweld om het leven was gebracht. Na identificatie bleek het om de 64-jarige Marleen V. uit Oostende te gaan.

Een 34-jarige kennis van het slachtoffer kwam snel als verdachte in het vizier van de speurders. Elvir S. zou een grote som geld van de vrouw geleend hebben, maar het kwam tot een conflict toen V. haar geld terugwilde.

Bekentenissen

S. werd internationaal geseind en werd op de luchthaven van Düsseldorf ingerekend. Na bijna anderhalve maand in een Duitse cel werd de verdachte begin mei 2023 aan België overgeleverd. Tijdens zijn eerste verhoor beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Na dat verhoor werd S. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Enkele maanden later legde hij bekentenissen af.

Volgens S. speelde een kameraad echter een cruciale rol tijdens de moord. Die verdachte wist in tegenstelling tot S. naar Noord-Macedonië te vluchten. Hij werd al verhoord over de feiten, maar is nog steeds op vrije voeten. In principe levert Noord-Macedonië geen onderdanen uit.

Reconstructie

Op 26 juni 2024 werd een reconstructie gehouden in de woning van Elvir S. in de Euphrosina Beernaertstraat. De verdachte moest daarna ook tonen hoe hij samen met zijn kompaan het lichaam in een zetel verstopte en vervolgens in een bestelwagen legde.