Dertig maanden voorwaardelijke celstraf voor 44-jarige man uit Zedelgem voor cyberlokking en kinderporno

Een 44-jarige man uit Zedelgem is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 30 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor cyberlokking en kinderporno. C.V. benaderde minderjarige meisjes via sociale media. Het openbaar ministerie had 30 maanden cel gevorderd, deels met probatieuitstel.

De bal ging aan het rollen toen de beklaagde in het voorjaar van 2020 een vrouw uit Waasmunster leerde kennen. V. zou echter vooral interesse getoond hebben in haar twaalfjarige dochter. De veertiger werd echter niet vervolgd voor aanzetten tot ontucht, omdat er geen concrete bewijzen werden gevonden.

In februari 2021 werd tijdens dat onderzoek wel een huiszoeking uitgevoerd in Beveren-Leie, waar de beklaagde toen verbleef. Op zijn gsm werden volgens het openbaar ministerie grote hoeveelheden kinderporno ontdekt. Sinds 2013 zou V. allerhande kinderpornografische beelden bekeken hebben, zelfs van een anale verkrachting. Het jongste slachtoffer op de beelden was ongeveer twee jaar oud. Bovendien deelde hij de kinderporno tijdens bepaalde chatgesprekken. In die gesprekken fantaseerde V. ook over seksuele handelingen met zijn uitgevonden 13-jarige zus.

Minderjarigen

Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de beklaagde sinds 2016 minderjarigen via het internet benaderde. Op Skype en vooral op Snapchat gaf hij zich meestal uit voor ‘Robbie’, een 17-jarige Nederlandse jongen. V. was ook in het bezit van handgeschreven blaadjes met namen, adressen en leeftijden van jonge meisjes.

De verdediging betwistte de feiten niet. Meester Dries Pattyn merkte wel op dat de meeste afbeeldingen eigenlijk thumbnails waren. Van verdachte zoekopdrachten was volgens de verdediging geen sprake. “Het onderliggend probleem was dat hij niet kon spreken over gevoelens en over zijn relationele problemen. Daarom is hij weggevlucht in een fantasiewereld en slaat hij in chats van die vulgaire machopraat uit”, aldus meester Pattyn. De verdediging vroeg tevergeefs opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden.

Voorwaarden

De rechter veroordeelde C.V. uiteindelijk tot 30 maanden gevangenisstraf, waarvan enkel de week voorhechtenis effectief. De beklaagde zal zich de komende drie jaar wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag hij enkel voor zijn onderneming nog sociale media gebruiken.