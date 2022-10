Dertig maanden cel voor reeks diefstallen in Oostende

De Brugse strafrechter heeft een 25-jarige Oostendenaar bij verstek veroordeeld tot dertig maanden effectieve gevangenisstraf voor een reeks diefstallen, weerspannigheid en informaticabedrog. Spiro B. gebruikte geweld bij het stelen van een elektrische step. Twee andere beklaagden werden vrijgesproken.

De beklaagde maakte op 23 juli 2021 een elektrische step buit in Oostende. Toen hij betrapt werd door het slachtoffer, deelde Spiro B. meerdere vuistslagen uit. Na zijn arrestatie stelde hij zich bovendien agressief op in het politiebureau en in het cellencomplex.

Ook op 8 april 2020 pleegde de beklaagde volgens het openbaar ministerie al een diefstal met geweld. B. belandde in een schermutseling met het winkelpersoneel toen hij in de Aldi tegen de lamp liep bij het stelen van wodka en limoncello. Daarnaast kon de twintiger gelinkt worden aan zes andere diefstallen, waaronder twee winkeldiefstallen bij Kruidvat en Spar. B. maakte ook enkele gsm’s en bankkaarten buit. Met een gestolen bankkaart deed hij daarnaast voor 364 euro verrichtingen.

Het OM verwees naar het uitgebreid strafblad van de beklaagde die sinds 2017 al dertien veroordelingen opliep. Bovendien zou hij sinds zijn vrijlating onder voorwaarden opnieuw twee winkeldiefstallen gepleegd hebben. In die omstandigheden vorderde procureur Fauve Nowé dertig maanden effectieve gevangenisstraf.

Op camerabeelden was te zien hoe Spiro B. zich onmiddellijk na de diefstal van de step in het gezelschap bevond van Ali A. (38) en Innocent O. (28). Volgens het parket waren ze betrokken bij het forceren van het slot, maar dat werd door O. met klem ontkend. Zijn advocaat pleitte dat B. zelf het slot eerder al had doorgesneden. “Innocent bekent als hij fouten heeft gemaakt. Hij is misschien niet de rijkste van Oostende, maar hij is geen dief”, aldus advocaat Kim Devoldere, die met succes de vrijspraak vroeg.