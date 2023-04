Dertig maanden cel voor dievenduo dat gestolen brommer in brand stak in Oostendse parkeergarage

Twee jongelui uit Ternat en Liedekerke hebben voor de Brugse rechtbank elk dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor een hele resem diefstallen, inbraken en vernielingen aan de kust. In Oostende staken ze bovendien een gestolen brommer in brand in een parkeergarage.

In de nacht van 5 op 6 oktober vorig jaar gingen O.V. (18) uit Ternat en T.P. (20) uit Liedekerke in Oostende met een brommer aan de haal. In een parkeergarage in de Wittenonnenstraat staken ze die in brand. De vlammen sloegen daarbij over op het pand met heel wat schade tot gevolg. Diezelfde nacht werden de twee gespot terwijl ze aan de klinken van geparkeerde voertuigen trokken. In diezelfde periode pleegde het duo talrijke diefstallen uit geparkeerde wagens in Oostende, Bredene en Middelkerke. Ze maakten daarbij onder meer cash geld, kraslotjes en een zwemzak buit. In een van de voertuigen spoten ze bovendien een brandblusser leeg.

In de nacht van 7 op 8 oktober kon de politie de twee klissen in Bredene. Op de gsm van T.P. stonden filmpjes van de brand in de Oostendse parkeergarage. Verder onderzoek wees uit dat O.V. in mei al een reeks diefstallen had gepleegd in Westende. Samen met een intussen overleden kompaan gooide hij met een kassei een ruit stuk van een frituur en ging er aan de kassa met daarin 430 euro. “Omdat ze geld nodig hadden om sigaretten te kopen”, verklaarden ze.

Ook op Kompas Camping probeerden ze in te breken. O.V. kwam na twee maanden vrij onder voorwaarden. Bij T.P. was dit al na een tiental dagen maar hij sloeg daarna nog drie keer toe in Jette. Hij stal toe onder meer zonnebrillen, nummerplaten en boorddocumenten uit geparkeerde wagens. (AFr)