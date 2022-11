Dertig maanden cel gevorderd voor Noord-Franse drugskoeriers

Twee mannen uit Rijsel hebben zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het leveren van drugs. De beklaagden reden heel regelmatig naar België, maar ontkennen dat ze een rol als drugskoerier speelden. Het openbaar ministerie vorderde 30 maanden effectieve gevangenisstraf.

De politie beschikte over informatie dat Jos V. (45) uit Blankenberge zich inliet met de verkoop van cannabis, speed en cocaïne. Tijdens het telefonieonderzoek kwam ook Wanda L. (44) als verdachte in beeld. De vrouw uit Blankenberge bleek eveneens veel contacten in het drugsmilieu te hebben. Bovendien verwees ze soms iemand door naar haar broer Glenn (39).

De speurders wisten dat Glenn L. op 15 februari mogelijk een afspraak met zijn leveranciers had. In de buurt van zijn woning in Zeebrugge kon inderdaad een Renault Clio met Franse nummerplaat klemgereden worden. In de auto werden geen drugs ontdekt. Glenn L. verklaarde wel spontaan dat hij een levering van 20 gram heroïne verwachtte, terwijl bij zijn zus 130 gram speed werd aangetroffen.

Beide inzittenden van de Renault ontkenden hun betrokkenheid bij drugshandel. De Fransman Hakim B. (30) bleek via Snapchat echter regelmatig Belgische adressen te ontvangen. Sinds 6 januari had hij liefst 26 keer een dergelijk adres ingevoerd op Waze. Net als zijn Algerijnse kompaan Khalid L. (31) had hij ook veel foto’s van drugs in zijn gsm.

Rijsel

Volgens het OM kwam het duo duidelijk vanuit Rijsel om drugs te leveren. Voor hen werd 30 maanden effectieve celstraf gevorderd. Wanda en Glenn L. hangt respectievelijk twee jaar en vijftien maanden effectieve celstraf boven het hoofd. Ten slotte werd voor Jos V. een jaar cel gevorderd.

De verdediging van de vermeende drugskoeriers vroeg de vrijspraak. Naar eigen zeggen werd L. vaak door B. naar België gevoerd om te werken, omdat hij zelf niet over een rijbewijs beschikte. Op de dag van hun arrestatie beweerden ze naar Zeebrugge gekomen te zijn om pizza’s te eten met twee meisjes. Ondergeschikt werd aangedrongen op een mildere bestraffing met uitstel, met uitzondering van de lange voorhechtenis. De advocaten van Belgische beklaagden wezen vooral op de drugsverslaving van hun cliënten. In die omstandigheden stelden ze een straf met probatieuitstel voor.

De rechter doet uitspraak op 19 december.