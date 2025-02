Dertig jaar geleden ongestraft bij neefjes, zeventiger nu wél terecht voor grensoverschrijdend gedrag bij kleinkinderen

Zo’n dertig jaar geleden zou hij na een familieraad ongestraft weggekomen zijn met betastingen van zijn neefjes, maar voor grensoverschrijdend gedrag bij twee van zijn kleinkinderen dreigt nu voor de rechtbank van Kortrijk wél een straf. Een 75-jarige man uit Oeselgem bij Dentergem gaf toe over de schreef te zijn gegaan, maar kampt met geheugenproblemen.

Tijdens het onderzoek gaf de man toen met zijn hand in de broek van twee kleinkinderen te zijn geweest en over hun schaamstreek te hebben gewreven. Bij twee andere kleinkinderen probeerde hij ook, maar zij konden dit vermijden door zich te verzetten. De feiten speelden zich af in Wielsbeke. “Dertig jaar geleden gebeurde hetzelfde bij neefjes van hem”, wist de openbare aanklager. “Maar de familie stak het na rijp beraad in de doofpot. Ook nu werkte niemand mee met de verhoren en het onderzoek. Niemand, behalve twee neven. Maar de feiten van dertig jaar geleden zijn verjaard.”

Dement

Ondertussen is de man wel zorgbehoevend en kampt hij met dementie. “Maar daar zal hij zich niet achter verschuilen”, aldus advocaat Jonas Van Oyen. “Hij beseft dat hij fout was. Met zijn (klein-)kinderen heeft hij geen contact meer.” Hij vroeg de rechter een voorwaardelijke straf en niet in te gaan op de vraag van de openbare aanklager om hem twee jaar effectieve celstraf te geven.

Vonnis op 4 maart. (LSi)