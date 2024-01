Dertien maanden cel voor inbreker die door Torhoutse advocaat werd betrapt: “Hij was op zoek naar slaapplaats”

Een 36-jarige Libiër heeft voor de Brugse rechtbank dertien maanden effectieve celstraf gekregen voor een inbraak bij de Torhoutse advocaat Maarten Willaert. Die kon Mohamed M. op heterdaad betrappen toen hij zijn kantoor betrad. De Afghaanse kompaan van M. kreeg vijftien maanden effectief.

Op 22 juni vorig betrad meester Willaert kort na 8 uur zijn kantoor in de voormalige woning van zijn grootmoeder in de August Vermeylenlaan in Torhout. Op de gang stond een oude, ongebruikte kast open en vanuit zijn bureau weerklonk gestommel. Daar kwam Maarten oog in oog te staan met Mohamed M., die zijn rugzak liet staan en door het badkamervenster naar buiten sprong.

“Ik kon hem net niet bij de voeten grijpen”, vertelde de gedupeerde raadsman tijdens het proces. “Misschien nog een geluk, want achteraf vernam ik dat hij een mes bij zich had.” Maarten liep naar buiten en zette de achtervolging in. “Maar na vijftig meter verloor ik hem uit het oog, waarop ik de politie belde. Die was bliksemsnel en in grote getale ter plaatse. Waarvoor dank, overigens.”

Geldsom blijft verdwenen

Na een klopjacht kon M. in de buurt van het kantoor worden ingerekend. De Libiër zit sindsdien in de cel. Zijn Afghaanse kompaan Ibrahim B., die in de straat op wacht stond, verdween met de noorderzon. Hij kon achteraf wel geïdentificeerd worden. In de achtergelaten rugzak stak wat drank en een oude laptop. Er bleek ook een aanzienlijke geldsom verdwenen uit het kantoor, maar die kon niet meer gerecupereerd worden.

Op zoek naar slaapplaats

Volgens de verdediging kwamen de beide mannen, die illegaal in het land verblijven, op de dag van de feiten met de trein van Oostende. Maar omdat ze geen ticket hadden, werden ze in Torhout uit de trein gezet. “Mijn cliënt was het gebouw binnengedrongen op zoek naar een slaapplaats”, pleitte de advocate van M. “Hij geeft toe dat hij een blikje uit de koelkast nam, maar ontkent dat hij dat geld en de overige spullen stal.”

De advocate van M. vroeg tevergeefs om de celstraf te beperken tot de voorhechtenis. Ibrahim B. stuurde zijn kat naar de zitting. Aan het slachtoffer kende de rechtbank een schadevergoeding toe. (AFr)