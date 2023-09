Dertien jaar cel gevorderd voor kopstukken van grote mensensmokkelbende

Op het proces tegen een grote mensensmokkelbende heeft procureur Frank Demeester voor twee kopstukken dertien jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd. De Koerdische bende werkte vanuit Duitsland en smokkelde transmigranten met gammele bootjes van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Negentien andere beklaagden riskeren dertig maanden tot elf jaar cel.

Sinds eind 2019 worden in West-Vlaanderen regelmatig voertuigen vol bootjes, buitenboordmotoren en zwemvesten ontdekt. Vooral aan de westkust liepen zo heel wat handlangers van mensensmokkelbendes tegen de lamp. De voertuigen bleken meestal vanuit Duitsland onderweg te zijn naar Noord-Frankrijk. Bestuurders en inzittenden werden door de Brugse correctionele rechtbank voor mensensmokkel veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig maanden tot zelfs twaalf jaar.

Circa 40 onderzoeken

Op basis van circa veertig verschillende gerechtelijke onderzoeken kon de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) geleidelijk aan een grote mensensmokkelbende in kaart brengen. De criminele organisatie maakte volgens het parket vaak gebruik van gammele bootjes, aftandse motoren en ongeschikte zwemvesten. Het vermoedelijke kopstuk van Iraans-Koerdische origine Hewa R. (30) werd begin mei 2022 opgepakt tijdens zijn werk in Oost-Londen. Vervolgens werden op 5 juli 2022 ook in Duitsland achttien verdachten ingerekend. Momenteel zitten elf beklaagden nog steeds in voorhechtenis.

Het openbaar ministerie eiste woensdagochtend dertien jaar cel en 120.000 euro boete voor Hewa R. en voor de Irakees Fryad K. (44). Twee andere leiders van de criminele organisatie hangt 11 jaar cel en 80.000 euro boete boven het hoofd. Daarnaast vorderde het OM de verbeurdverklaring van ruim 277.000 euro, 157.000 Britse pond en ruim 82.000 Amerikaanse dollar.