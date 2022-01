Dementerende zeventiger vraagt vrijspraak voor onvergund oorlogmateriaal in woning

Een 40-tal vuurwapens en zo’n 150 bommen. Dat vond de ontmijningsdienst Dovo in september 2018 in de onbewoonde woning van een zeventiger in Kortrijk. Voor de onvergunde wapens moest hij zich maandag voor de rechter verantwoorden. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak omdat hij als dementerende bejaarde niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld.

De politie trok grote ogen tijdens een geplande huiszoeking in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. Na enkele bezorgde meldingen had een onderzoeksrechter die huiszoeking bevolen. Omdat de politie al een vermoeden had dat ze in het huis een grote verzameling aan oorlogsmateriaal zou vinden, plande ze een opruimactie samen met Dovo en de civiele bescherming.

Vanaf het moment dat de ordediensten de woning betraden, werd het al snel heel duidelijk: de verzameling oorlogswapens was ongelooflijk groot. Het hele huis was van onder tot boven volgestouwd met oorlogsmateriaal. Van kostuums en helmen tot een groot aantal bommen en vuurwapens. De explosieven die nog niet ontmanteld waren – en dus onschadelijk moesten gemaakt worden – werden door Dovo meegenomen. Alle wapens die een inbreuk op de wapenwetgeving waren, werden in beslag genomen.

Onbewoonbaar verklaard

“Honderden wapenhulzen, een wapenstok, half automatische pistolen, granaten, obussen…”, somde de openbare aanklager een deel van de aangetroffen verzameling maandag op de zitting op. Hij vorderde een voorwaardelijke boete van 800 euro voor de inbreuken op de wapenwetgeving en de verbeurdverklaring van de onvergunde wapens en munitie.

“De woning was al langer onbewoonbaar verklaard maar hij gebruikte die enkel als stockageruimte”, aldus de advocate van Jonny C. (73), die hem als bewindvoerder vertegenwoordigde. Ze vroeg de vrijspraak omdat hij als dementerende man niet meer voor zijn daden verantwoordelijk kan worden gesteld.

“Iedereen wist hier dat hij alles verzamelde wat met oorlog te maken had”, vertelde een bejaarde buurvrouw tijdens de huiszoeking.

Vonnis op 17 januari. (LSi)