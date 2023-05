Deerlijkenaar (76) die familie verloor aan erfelijke aandoening speelt 25.000 euro kwijt aan oplichtersbende

Een 76-jarige man uit Deerlijk verloor de voorbije twintig jaar zijn vrouw, zoon en twee kleindochters aan de ziekte van Huntington. Anderhalf jaar terug maakten oplichters schaamteloos misbruik van zijn situatie om de zeventiger liefst 25.000 euro lichter te maken. “Ik gaf mijn laptop en bankkaart mee aan iemand die zich uitgaf voor een bankmedewerker”, zuchtte het slachtoffer, die een drietal jaar eerder ook al eens was opgelicht.

Op 27 oktober 2021 kreeg het slachtoffer telefoon. “Er is een inbraakpoging aan de gang op uw computer”, waarschuwde de beller, die zich uitgaf voor een medewerker van Belfius. “Ze proberen een virus te installeren, maar er is een collega in uw buurt die u uit de nood kan helpen.” De zeventiger was een drietal jaar eerder al eens opgelicht, maar liet zich opnieuw vangen. “Ze wisten zoveel over mijn persoonlijke situatie, dus ik dacht dat ik hen kon vertrouwen”, getuigde hij woensdag tijdens het proces voor de Brugse strafrechtbank.

Ziekte van Huntington

Het leven heeft de Deerlijkenaar nog niet gespaard. Twintig jaar geleden verloor hij zijn echtgenote op 56-jarige leeftijd aan de ziekte van Huntington, een ongeneeslijke hersenaandoening die genetisch wordt doorgegeven. In 2009 moest hij ook zijn tienjarige kleindochter afgeven. Ook zij verloor de strijd tegen de aandoening. “Hoe de beller dat allemaal wist, weet ik niet, maar hij slaagde erin om mij twee uur lang aan het lijntje te houden. Toen zijn ‘medewerker’ aan de deur stond gaf ik mijn laptop, gsm, bankkaart en kaartlezer mee. Hij ging die herstellen en ’s anderendaags terugbrengen.”

Maar het slachtoffer kreeg zijn spullen niet terug. Integendeel: toen hij daags nadien zijn rekening controleerde, zag hij dat er 25.000 euro verdwenen was. En alsof dat nog niet genoeg was, overleed eind 2021 ook zijn zoon en vorig jaar ook zijn andere kleindochter aan de ziekte van Huntington. “Maar ik wil niet bij de pakken blijven zitten. Ik kijk vooruit”, besloot hij.

Negen slachtoffers

Op het moment van de feiten was er in Brugge al een onderzoek aan de gang naar gelijkaardige praktijken bij een koppel zeventigers uit Assebroek. Die waren 3.150 euro lichter gemaakt. In totaal kon het gerecht negen slachtoffers identificeren die tussen 15 oktober en 16 december 2021 met de bende te maken kregen. Ook in Dilbeek, Zele, Kortemark, Rijkevorsel, Kluisbergen, Peer en Bredene sloeg de bende toe. “Ofwel deden de daders zich voor als de fraudedienst van de bank, ofwel stuurden ze slachtoffers een sms met een frauduleuze link door. De slachtoffers waren telkens ouderen”, aldus de procureur.

In totaal maakte de bende ruim 51.000 euro buit. Het gerecht kon vier bendeleden identificeren. G.L. (20) uit Merksem riskeert twee jaar cel. Volgens zijn advocaat werd hij door een criminele organisatie onder druk gezet en moet hij daarom worden vrijgesproken. “Zijn gezin werd bedreigd en zelf werd hij ontvoerd”, pleitte zijn advocaat.

A.D. (21) uit Niel riskeert drie jaar cel, maar ook hij waste de handen in onschuld. Nederlander C.L. (25) riskeert dezelfde straf. “Hij had schulden en maakte de verkeerde keuze om met die mensen mee te werken”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Hij heeft schrik voor die mensen en hoopt op mildheid.”Antwerpenaar M.B. (28) riskeert voor zijn beperktere aandeel een jaar cel. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 7 juni. (AFr)