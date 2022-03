Dealers die drugs verkochten aan afkickcentrum in Oostende riskeren tot acht jaar cel

De leider van een 27-koppige bende die op grote schaal heroïne en cocaïne in 2019 en 2020 verkocht in Oostende riskeert in beroep acht jaar cel. “Ze deelden zelfs staaltjes heroïne uit aan het afkickcentrum in Oostende.”

Het gerecht kwam de bende op het spoor toen er informatie binnenkwam dat Nederlanders van Noord-Afrikaanse origine plaatselijke loopjongens inschakelden om cocaïne en heroïne aan de man te brengen in Oostende. Onderzoek leidde de speurders naar een zekere ‘Angel’ die opereerde vanuit Maastricht en koeriers inschakelde om de drugs – veelal per trein – naar Oostende te brengen.

15-jarige koerier

Dankzij telefoontaps en de arrestatie van een koerier eind november 2019 kon de bende in kaart worden gebracht. Een van de koeriers was amper vijftien jaar oud. Er kwamen ook vijftien lokale “helpers” in het vizier die de koeriers een slaapplaats boden in Oostende en de drugs tot bij de klanten brachten. De bende ging zelfs staaltjes uitdelen in de buurt van het Oostendse afkickcentrum MSOC met hun telefoonnummer bij.

349.000 euro

“Probeer dit eens, in plaats van je methadon.” Volgens het parket verhandelde de bende minstens elf kilogram heroïne en drie kilogram cocaïne, goed voor een opbrengst van 349.000 euro. De Nederlandse bendeleider Achraf B. (23) kon worden opgepakt toen hij naar Oostende kwam afgezakt. Zijn Nederlandse rechterhand Abdelhakim E. (27) werd in juni 2020 aan België uitgeleverd toen het onderzoek de laatste fase inging met huiszoekingen in onder meer de Schietbaanstraat en Voorhavenlaan in Oostende. Achraf B. kreeg zes jaar effectieve celstraf. Abdelhakim E. kreeg 40 maanden cel, de helft met uitstel. Maar het parket ging in beroep om acht jaar cel te vorderen voor Achraf B.

Gratis staaltjes

“Het businessmodel vond de procueur-generaal goed gevonden. “Gratis staatjes uitdelen aan de doelgroep met een telefoonnummer erbij: knap! Maar wilden jullie die mensen verder in het verderf trekken?” Voor rechterhand Abdelhakim E. werd vijf jaar gevorderd in plaats van 40 maanden waarvan de helft met uitstel. Voor de tussenpersonen en loopjongens werd een straf tussen de drie jaar en 30 maanden gevorderd. “Verschillende heren verschijnen hier met de regelmaat van de klok, maar straffen lopen er af als water van een eendje.” Uitspraak volgende maand. (OSM)