Dealer die tegen lamp liep na ruzie met vriendin in Oudenburg krijgt vijftien maanden cel

Een 29-jarige man uit Oudenburg heeft voor de Brugse strafrechtbank bij verstek vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor cannabisverkoop en verboden wapendracht.

Op 16 november snelde de politie naar een ruzie tussen beklaagde B.R. en zijn vriendin in Oudenburg. Toen de agenten arriveerden was de twintiger het al afgetrapt. Maar in al zijn woede liet hij een rugzak achter waarin ruim 100 gram speed, 19 xtc-pillen en een kleine hoeveelheid cannabis werden aangetroffen.

Achtervolging

R. kwam even later terug naar de woning, deze keer met een geladen hagelgeweer in de handen. Toen hij de politie zag sloeg R. op de vlucht maar na een achtervolging kon hij worden ingerekend.

Tijdens zijn verhoor bekende B.R. dat hij speed, GHB, xtc en cocaïne gebruikte. En hoewel een afnemer verklaarde dat hij cannabis bij hem had aangekocht, ontkende R. de verkoop met klem.

Drie keer veroordeeld

De rechtbank zag donderdag enkel bewijs voor cannabisverkoop. Voor de verkoop van speed, xtc, GHB en cocaïne werd hij vrijgesproken.

De twintiger, die eerder al drie keer veroordeeld werd voor drugsfeiten, kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)