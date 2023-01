Dealer achter Brugse ‘apotheek van wacht’ schendt voorwaarden en riskeert alsnog celstraf

Een 22-jarige Bruggeling riskeert alsnog 30 maanden effectieve celstraf voor drugshandel. Voor zijn aandeel in de zogenaamde “apotheek van wacht” kreeg G.L. die straf aanvankelijk met uitstel opgelegd, maar hij lapte de voorwaarden aan zijn laars.

Op 9 april 2020 zagen agenten hoe G.L. in zijn wagen een pakje sigaretten weggooide toen hij de combi zag passeren. In het pakje bleek cocaïne te zitten en in zijn onderbroek zat nog eens 33 gram cocaïne en 400 euro cash. De jongeman beweerde dat hij als tussenpersoon voor dealers werkte, maar daar hechtte het parket geen geloof aan. De jongeman was al eens betrapt met cannabis en stapte begin 2019 een flat binnen waar de politie net een onderzoek uitvoerde en een namaak Gucci-tasje aantrof met 51 xtc-pillen, 12 gram speed en ketamine. Op het tasje zat DNA van de jongeman die G.L. vergezelde.

Cocaïne, cannabis, ketamine en xanax

Verhoor van afnemers wees uit dat het G.L. en zijn kompaan al geruime tijd cocaïne, cannabis, ketamine en xanax verkochten. Ze konden 24 uur op 24 uur drugs leveren en stonden in het milieu bekend als de “apotheek van wacht”. G.L. kreeg in juni 2021 een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden opgelegd. Maar omdat hij volgens het openbaar ministerie zijn afspraken bij de justitieassistent niet nakwam vroeg de procureur donderdag om de voorwaarden in te trekken. Bovendien belandde hij terug in de cel voor andere feiten.

De verdediging vroeg de rechtbank om de voorwaarden niet in te trekken. “Ik heb sinds mijn veroordeling geen drugs meer gebruikt”, vertelde G.L. zelf. De rechtbank doet uitspraak op 16 februari. (AFr)