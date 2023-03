Dealer (32) uit Oostkamp moet dan toch naar de cel door nieuwe celstraf

De 32-jarige Kevin D. uit Oostkamp moet dan toch naar de cel. Hij werd aanvankelijk veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel onder voorwaarden, maar liep nadien een nieuwe veroordeling op.

De politie van de zone Het Houtsche controleerde op 4 mei 2020 een fietser zonder licht in Oostkamp. Door zijn drugsverleden werd de beklaagde ook aan een fouille onderworpen. In zijn rugzak vond de politie drie potjes met een witte substantie, een weegschaal, drie zakmessen en een springmes. D. was ook in het bezit van 500 euro cash.

De potjes bleken uiteindelijk 220 gram speed te bevatten. Hij kreeg achttien maanden cel met uitstel mits het naleven van enkele probatievoorwaarden. Nu liepen de contacten met justitieassistent blijkbaar niet van een leien dakje, maar bovendien werd de man ook nog eens tijdens zijn probatie-uitstel veroordeeld tot acht maanden cel. Wie een straf van meer dan zes maanden oploopt, ziet de vorige straf ook effectief worden, dus ook Kevin D. (OSM)