Dealende kapper uit Blankenberge moet twintig maanden naar de cel omdat hij zijn lief een gebroken neus sloeg

Een 26-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor partnergeweld. D.L. werd eerder al veroordeeld voor drugshandel vanuit zijn kapsalon.

In de nacht 27 op 28 april ging D.L. compleet door het lint en sloeg hij zijn vriendin een neusbreuk omdat hij haar verdacht van contacten met een andere man. L. belandde in de cel en verder onderzoek wees uit dat het niet de eerste maal was dat hij geweld gebruikte tegen de vrouw. Bovendien had hij er via Messenger al mee gedreigd om haar in het ziekenhuis te slaan.

Zwaar strafblad

Tijdens de pleidooien verwees de procureur naar het zware strafblad van L. Zo kreeg hij in maart vorig jaar twintig maanden voorwaardelijke celstraf voor cocaïneverkoop vanuit zijn kapsalon. Bijgevolg stond hij op het moment van het partnergeweld nog onder voorwaarden. Bovendien werd hij in het verleden al eens veroordeeld voor slagen aan een eerdere partner.

De rechter gaf L. tijdens de pleidooien een serieuze veeg uit de pan. “Je kunt toch moeilijk telkens een andere vrouw kiezen omdat je op de vorige geslagen hebt”, sneerde ze. Het slachtoffer getuigde dat L. niet altijd een goede partner was maar wel een goede vader voor zijn kind. De procureur vroeg twee jaar cel, maar de verdediging drong aan op mildheid. L. drukte ook zijn spijt uit.

