“Dat haar kinderen erbij waren, maakt het nog erger”: vrouw krijgt zes maanden cel voor liefst 79 diefstallen in Plopsaland

Een 29-jarige vrouw uit het Franse Lille heeft zes maanden cel en 400 euro boete omdat ze in één weekend tijd liefst 79 producten stal in Plopsaland De Panne. Dat deed ze nota bene in het bijzijn van haar kinderen.

De 29-jarige vrouw uit Lille was op 20 en 21 mei aanwezig in Plopsaland De Panne samen met haar kinderen. Of ze ook in het Plopsahotel verbleef, is onduidelijk. In ieder geval was ze op beide dagen wel aanwezig in het park. “Het viel op dat ze twee grote plastic zakken vol spullen en klein speelgoed bij zich had”, sprak de procureur. “In de shop werd ze vervolgens op heterdaad betrapt op het stelen van haarspeldjes. De zakken werd gecontroleerd en daarin werden 79 gestolen producten gevonden, goed voor een totaalwaarde van 742 euro. Het is des te erger dat haar kinderen bij haar aanwezig waren. Dat is absoluut geen goed voorbeeld.”

Uit park gezet

De gestolen producten werden weliswaar teruggenomen en de vrouw en haar gezin werden uit het park gezet. De politie werd erbij gehaald voor de vaststellingen en de vrouw kreeg een dagvaarding in de bus. Ze daagde echter niet op voor haar proces en kreeg nu zes maanden cel en 800 euro boete. (JH)