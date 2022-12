Danscafé in Blankenberge moet dicht nadat klant halfdood wordt geslagen met hockeystick, man (31) vecht nog steeds voor zijn leven

Danscafé Circosia in Blankenberge moet minstens twee weken de deuren dicht houden, nadat een vechtpartij – waarbij twee personeelsleden en een kompaan betrokken waren – zwaar uit de hand liep. Een 31-jarige man werd er op het hoofd geslagen met een hockeystick en vecht al een week voor zijn leven. De uitbater blijft voorlopig achter zijn personeel staan.

“Het is duidelijk dat het om zeer ernstige feiten gaat. Donderdagavond heb ik een bestuurlijk verslag ontvangen, waarop ik in samenspraak met de politie beslist heb om de zaak twee weken gesloten te houden.” Burgemeester Bjorn Prasse (Open Vld) kan naar eigen zeggen niet om de ernst van de zaak heen en sluit daarom danscafé Circosia voor twee weken. Die beslissing is mee ingegeven door het feit dat er twee personeelsleden betrokken waren bij de vechtpartij én dat de uitbater momenteel in het buitenland vertoeft. Een hoorzitting met de man is daarom niet mogelijk. “In de komende tijd zal dat wel gebeuren en moeten we samen met hem bekijken welke maatregelen er genomen moeten worden”, aldus Prasse.

Zware klappen

Even terug naar de feiten. Een 31-jarige Slovaak zou in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 november samen met een andere man voor overlast gezorgd hebben in danscafé Circosia. Het duo werd door twee personeelsleden buitengezet, maar het slachtoffer dook even later opnieuw op. Toen hij de zaak weer moest verlaten, zou hij buiten een mes bovengehaald hebben. Op een bepaald moment moet de Slovaak weggelopen zijn, achternagezeten door de twee personeelsleden van het danscafé. Even verderop kreeg hij zware klappen op het hoofd, onder andere met een hockeystick. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Bijna een week later is zijn toestand nog steeds kritiek.

Kort na de feiten werden een 29-jarige Blankenbergenaar en een 38-jarige Tunesische Bredenaar als verdachten opgepakt. S.V. zou verklaard hebben dat hij met een houten stok eenmalig op het hoofd van het slachtoffer sloeg. Zijn oudere collega zou de hockeystick gehanteerd hebben, maar ontkent dat hij klappen op het hoofd van de Slovaak uitdeelde. H.A. liep door het mes van het slachtoffer zelf een verwonding aan zijn hand op. De gebruikte wapens lagen blijkbaar in het danscafé. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

Poging tot moord

V. en A. werden maandag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. Vrijdag moesten ze een eerste keer voor de Brugse raadkamer verschijnen, maar hun advocaten Luc Arnou en Nadia Lorenzetti vroegen om de zaak uit te stellen naar dinsdag. Dan verschijnt immers een derde verdachte voor de raadkamer. De 34-jarige Bredenaar werd pas enkele dagen na de feiten opgepakt en vervolgens aangehouden voor moordpoging. (MM)