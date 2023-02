Dan toch deskundige gevonden die oorlogsmunitie van verzamelaar Johan (67) uit Vladslo zal onderzoeken

Meer dan een jaar nadat Johan Jonckheere (67) uit Vladslo zich een eerste keer bij de strafrechter moest verantwoorden voor zijn inbeslaggenomen collectie oorlogsprojectielen is er eindelijk een deskundige gevonden die alles wil onderzoeken om na te gaan of het om verboden wapens gaat of niet.

Op 22 februari vorig jaar moest oorlogsverzamelaar Johan Jonckheere zich een eerste maal bij de strafrechter in Veurne verantwoorden. De man uit Vladslo is een verwoed verzamelaar van oorlogsprojectielen. Bij hem thuis is er een heus privémuseum gevestigd met duizenden stuks waaronder heel wat wapens, projectielen, munitie en werktuigen maar ook foto’s en kostuums.

Op 7 juni 2021 hield de recherche samen met DOVO bij hem thuis een huiszoeking en werden 946 stuks in beslag genomen, waaronder meer dan 700 projectielen en munitie. “Verboden wapens”, volgens DOVO en het parket. “Totaal onschadelijk gemaakt”, zegt Johan die een emotioneel pleidooi hield alles terug te krijgen.

Eindelijk deskundige

Sindsdien zat het dossier wat in een patstelling in de rechtbank. Alles ligt gestockeerd bij DOVO in Oud-Heverlee en er werd maar geen deskundige gevonden die bereid was alles te onderzoeken. De rechter wou dat zelf doen, maar dat kon niet doorgaan. “We hebben een deskundige gevonden die bereid is alles te onderzoeken”, maakte de rechter aan Johan het goede nieuws bekend. “Het gaat om een munitiedeskundige van de commanditaire vennootschap Obuz. Hij zal alles nauwgezet bekijken en er een verslag van opstellen zodat er duidelijkheid is. Maar daar heeft hij wel wat tijd voor nodig.”

Op 21 november moet er meer duidelijkheid zijn. Johan wil zijn collectie nog steeds terug. Indien dat niet kan wil hij dat alles geschonken wordt aan het In Flanders Fields museum in Ieper. (JH )