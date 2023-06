Dakloze winkeldief die personeel te lijf ging in Brugse supermarkt krijgt twaalf maanden cel

Een 21-jarige Bruggeling heeft van de rechter twaalf maanden cel gekregen voor winkeldiefstallen. Bij een van de feiten ging J.V. bijzonder agressief tekeer.

Op 1 april werd J.V. op heterdaad betrapt door een medewerker bij Proxy Delhaize in de Noordzandstraat in Brugge. De dakloze man, die eerder al voor problemen had gezorgd in de supermarkt, probeerde met wat drank en voeding ter waarde van elf euro aan de haal te gaan. Toen de medewerker hem staande hield, kreeg die prompt een slag in het gezicht waardoor zijn bril beschadigd raakte. Ook de zaakvoerder deelde in de klappen en liep lichte verwondingen op.

Ook tegen de politie bleef de dief zich verzetten. “Hij dreigde er zelfs mee te spuwen naar de agenten”, stelde de procureur.

Al in voorhechtenis voor eerdere diefstal

Verder onderzoek wees uit dat de jonge Bruggeling in maart ook al voedingswaren had gestolen bij Carrefour in Brugge. Ook daar waren camerabeelden van de feiten. En momenteel zit de jongeman in voorhechtenis voor een winkeldiefstal en een poging daartoe op 20 en 21 april. “Hij doet vrolijk voort en trekt zich niets aan van de betrappingen”, aldus nog de procureur. J.V. kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)