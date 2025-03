Dakloze vrienden gaan tot negen keer duur gaan tafelen zonder betalen maar krijgen lichte straffen

Twee dakloze vrienden die vorig jaar enkele maanden lang tot 9 keer toe uitgebreid gingen tafelen in de duurdere restaurants tussen Nieuwpoort en Oostende en achteraf nooit de rekening betaalden zijn veroordeeld tot kleine celstraffen. Omdat er op afzetterij geen zware straffen staan kregen de twee mannen respectievelijk 2 en 3 maanden effectieve celstraf.

De twee Waalse mannen sloegen tussen juni en oktober vorig jaar toe in verschillende restaurants aan de kust, van Nieuwpoort tot Oostende. Zaken zoals Entre Terre et Mer, Bombi en Aquamarine kregen ongewenst bezoek. “De ene ging zeven keer tafelen zonder betalen, de andere negen keer”, sprak de procureur. “Heel wat feiten pleegden ze samen en ze kozen er vaak de duurdere restaurants uit goed wetende dat ze niet konden betalen. In oktober werden ze gearresteerd in Oostende en dan meteen gedagvaard. Wat me vooral stoort is dat een van hen dan stevig de levieten werd gelezen ermee te stoppen maar intussen alweer betrapt werd.” D.D. kreeg twee maanden cel, D.W. drie maanden cel. Die laatste liet verstek. “En ik heb ook geen idee waar hij zit, want ik ben een tijdje opgenomen geweest”, sprak D.D. “We zijn beiden dakloos maar ik zal nu een tijdje naar Mons teruggaan, waar ik vandaan kom. Daarna wil ik werk zoeken als kok in Nieuwpoort.” (JH)