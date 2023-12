Dakloze man wordt buitengezet uit opvang in Roeselare en richt beschadigingen aan

Een dakloze man werd buitengezet uit de opvang en richtte beschadigingen aan in Roeselare. Een man die hem probeerde te helpen, ‘beloonde’ hij door zijn ruitenwissers af te kraken. Het parket vorderde zes maanden cel en 400 euro boete.

D.S. (41) veroorzaakte in april heel wat overlast in woonproject ’t Klokje in Rumbeke dat onderdak biedt aan daklozen. Hij richtte er allerlei beschadigingen aan en moest zijn woonst daarom verlaten.

Glazen deur

Op 2 november doolde hij rond in Roeselare en stampte hij uit frustratie een glazen deur van een appartementsgebouw aan diggelen. S. raakte daarbij gewond aan zijn been. Een toevallige passant belde een ambulance en de politie.

Dat laatste was niet naar de zin van S. Hij beschadigde de auto van de man die hem wou helpen en plooide de ruitenwissers om. Het slachtoffer vroeg 756 euro schadevergoeding. “Hij was alleszins niet in een normale toestand”, zei hij over D.S. in de rechtbank.

S. zelf was niet aanwezig voor zijn proces. Vonnis op 10 januari. (JF)