Dakloze man stalkt begeleidster Sociaal Huis in Oostende omdat hij denkt dat ze een relatie hebben

Een 48-jarige Oostendenaar riskeert voor Brugse strafrechtbank acht maanden cel voor maandenlange belaging van zijn begeleidster van het Sociaal Huis in Oostende. De man leefde in de overtuiging dat hij een relatie met haar had.

Het slachtoffer begeleidde Frederick V. al twee jaar lang in zijn zoektocht naar een woonst en vast werk. Maar in mei vorig jaar sloeg de sfeer plots om. Volgens het openbaar ministerie had de dakloze veertiger het in zijn hoofd gestoken dat hij een relatie had met de vrouw. “Hij daagde dronken op aan haar woning en belde haar tot tien keer per dag op”, verduidelijkte procureur Fauve Nowé. “Hij stond haar op een dag zelfs op te wachten in de luchthaven toen ze terugkeerde van een reisje.”

Job even stopgezet

De hulpverleenster leed zo zwaar onder de feiten dat ze haar job even stopzette. V. bleef haar belagen en op 16 juli stapte het slachtoffer uiteindelijk naar de politie. Een paar dagen later werd V. in de boeien geslagen. De man verklaarde dat hij gevoelens had voor zijn begeleidster en beloofde dat hij haar voortaan met rust zou laten. Maar dat bleek een loze belofte want V. bleef opduiken aan haar woning en stak zelfs pillen in haar brievenbus. “Je zal wel zien wat er allemaal zal gebeuren”, stuurde hij haar in een bericht.

Pas toen V. achter de tralies vloog na een eerdere veroordeling keerde de rust voor het slachtoffer terug. Maar dat was maar voor even want sinds zijn vrijlating gaat de belaging volgens het parket onverminderd door. De man kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 28 maart. (AFr)