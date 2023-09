Dakloze man (39) kampeert in huis van dementerende man en gaat aan de haal met antieke spullen

Een man (39) riskeert tien maanden cel voor een diefstal met braak. Hij was binnengebroken in een woning in Menen en ging er aan de haal met stukken antiek. Het huis was op dat moment niet bewoond, doordat de eigenaar dementie heeft.

Door over een muurtje te klimmen geraakte hij in de tuin. Daarna sloeg hij een ruit van de achterdeur stuk en forceerde nog enkele deuren. Van 22 tot 25 april vorig jaar was Tommy D. (39) aanwezig in een huis in Menen.

Onbewoond huis

Dat huis was op dat moment onbewoond. De eigenaar kampt met dementie waardoor hij er niet meer alleen kon zijn. Alle spullen staan er wel nog. Zoals ook enkele antieke spullen. “Een deel ervan verborg hij in het tuinhuis om achteraf mee te nemen, een ander deel stal hij”, aldus het Openbaar Ministerie.

Via sporenonderzoek kon de man, die niet aan zijn proefstuk toe is, gevat worden. De Procureur des Konings eiste voor de feiten een celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro. Momenteel verblijft D. al in het detentiehuis in Kortrijk.

Relatiebreuk

Dat hij er inbrak was niet met de bedoeling om te stelen, zo wordt beweerd. Een relatiebreuk zorgde ervoor dat de man herviel in zijn speedverslaving. Daardoor raakte hij dakloos en was hij op zoek naar een plaats om de nacht door te brengen.

De man moest zich ook verantwoorden voor drugsfeiten. Hij werd er al voor veroordeeld, maar had verzet aangetekend daartegen. Hij vroeg voor die feiten een werkstraf. De rechter velt een vonnis op 9 oktober. (JDR)