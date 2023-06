Dakloze man (37) blijft maand langer in cel voor poging tot moord aan station van Oostende

De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend de 37-jarige man die verdacht wordt van poging tot moord een maand langer in de cel te houden. De dakloze man zit sinds 28 april achter slot en grendel nadat hij een andere dakloze man met een stuk metaal zwaar te lijf ging. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar lijkt aan de beterhand nu.

april 2022. De hulpdiensten kwamen omstreeks 6 uur massaal ter plaatse aan het station in Oostende na een melding van zwaar geweld. Een 37-jarige man viel het slachtoffer, ook een dakloze man, aan nadat er onenigheid was over een geldkwestie. Het slachtoffer was in het station aan het slapen toen hij vijf rake klappen van een stuk metaal op het hoofd toegediend kreeg van de 37-jarige man. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, al gaat het nu beter met het slachtoffer. Volgens advocaat Pieterjan Dens is de toestand van het slachtoffer positief aan het evolueren.

De raadkamer besliste vrijdagochtend de aanhouding van de man met een maand te verlengen. Daarnaast werd er een psychiater aangesteld om verder onderzoek te voeren. (CCA)