Dakloze man (37) blijft in cel nadat hij veertiger zwaar te lijf gaat met stuk metaal in Oostende

Een 37-jarige dakloze man blijft een maand langer in de cel op verdenking van poging tot moord. De dertiger zit sinds vorige week vrijdag in de gevangenis en de Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend over zijn verdere aanhouding. De man viel een week eerder een 42-jarige dakloze man aan om een vermeende geldkwestie uit te klaren, al had hij volgens zijn advocaat niet de intentie om te doden.

Heel wat rumoer in het station van Oostende afgelopen vrijdag. Een 37-jarige dakloze man verwondde met een stuk metaal een 42-jarige man die ook dakloos is. Het slachtoffer lag te slapen en kreeg vijf zware slagen op het hoofd toegediend. De reden van het geweld zou een geldkwestie zijn. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeert nog steeds in kritieke toestand.

De dertiger zit ondertussen een week in de cel en dat blijft ook nog even zo. De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend zijn aanhouding met een maand te verlengen. “Mijn cliënt had niet de intentie het slachtoffer te doden”, vertelt advocaat Pieterjan Dens. De Brugse raadkamer beslist over een maand verder over de aanhouding van de 37-jarige man. (CCA)