Dakloze die medewerkers Oostendse nachtopvang aanviel, riskeert jaar cel

Een 20-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar cel voor slagen aan medewerkers van de nachtopvang in Oostende.

Op 12 juni vorig jaar stapte J.W. de nachtopvang in Oostende binnen. De dakloze man had last van wondroos en eiste voetverzorging van een maatschappelijk werkster.

Snijwonden

“Hoewel zoiets niet tot haar takenpakket behoorde, ging de vrouw toch op de vraag van de beklaagde in”, verduidelijkte procureur Jinmin Arnou. “Ze beschikte evenwel niet over het juiste materiaal waarop de beklaagde door het lint ging.”

J.W. gaf de vrouw een duw waarop zij in een glazen kast viel. Ze liep daarbij snijwonden op. Twee mannelijke medewerkers snelden haar te hulp, maar deelden in de klappen. De ene kwam in de scherven terecht toen hij de dolleman probeerde te overmeesteren. Hij raakte daarbij gewond aan de arm. Zijn collega liep verwondingen op aan zijn duim.

Drugsprobleem

De politie kwam de jongeman arresteren maar dat verliep evenmin zonder slag of stoot. “Hij probeerde een agent een kopstoot te geven en dreigde ermee de moeder van een andere agent te verkrachten”, ging de procureur verder.

“Hij beweerde dat het personeel van de nachtopvang hem niet au sérieux nam. Volgens de slachtoffers is de beklaagde een lastig, bazig mannetje dat alle aandacht naar zich toetrekt.”

De beklaagde, die met een drugsprobleem kampt, stuurde zijn kat naar het proces. De rechter doet uitspraak op 19 mei. (AFr)