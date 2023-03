Dakloze die in Brugse tandartsenpraktijk sliep en vervolgens hielp leegroven vraagt mildere straf

Een 32-jarige Bruggeling heeft verzet aangetekend tegen de celstraffen die hij kreeg opgelegd voor een inbraak in Brugge en drugsbezit in Torhout.

Op 4 oktober 2021 gingen inbrekers in een Brugse tandartsenpraktijk aan de haal met vier computers, twee camera’s en een beeldje. De daders brachten ook de nacht door in het pand. DNA-sporen en vingerafdrukken op achtergebleven sigarettenpeuken en bierblikjes leidden de politie naar de daders.

Miguel J. (32) en Jeffry D. (26), die elkaar waren leren kennen in de nachtopvang voor daklozen, kregen halfweg december vorig jaar elk twee jaar effectieve celstraf. Oostendenaar Sidney F. (34) kreeg voor zijn aandeel in de feiten een jaar cel. Eerder had J. ook al acht maanden cel gekregen voor bezit van heroïne en cannabis in Torhout.

Afwezig tijdens beide processen

Voor de beide processen kwam de dakloze J. niet opdagen. Hij tekende verzet aan tegen de beide uitspraken. Advocate Delphine Demets drong aan op een mildere straf. “Mijn cliënt kende bijzonder zware jeugd en verloor op zijn zestiende zijn moeder aan zelfdoding”, pleitte ze. “Zijn vader heeft hij nooit gekend.”

J. vertelde dat hij eigenlijk al vier dagen in de kelders van de tandartsenpraktijk sliep. “Ik ging die diefstal nooit gepleegd hebben maar werd meegesleurd”, zuchtte hij. De uitspraak volgt op 6 april. (AFr)