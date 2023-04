Dag na vrijlating gaat man (40) uit Jabbeke op rooftocht in verschillende Colruytwinkels: “Ik had geld nodig”

Een dag nadat de 40-jarige R.K. uit Jabbeke na een lange celstraf vrijgelaten werd uit de gevangenis, besloot hij om op rooftocht te gaan in verschillende Colruytwinkels. Hij stal er tabak die hij verkocht aan nachtwinkels. “Het is simpel: ik had gewoon geld nodig”, sprak R.K. De man heeft een zwaar strafblad. Zo kreeg hij al eens twee jaar cel voor een gewapende overval in Sun Parks.

Op 25 augustus 2022 werd R.K. (40) uit Jabbeke vrijgelaten na een lange celstraf. Maar geleerd uit zijn fouten bleek hij duidelijk niet. “De dag nadien pleegde hij al nieuwe feiten”, sprak de procureur. “Hij ging in totaal acht keer langs bij de Colruyt van Oostende, Middelkerke en Koksijde. Telkens stal hij heel wat tabak, verborg die op zijn lichaam en bood één blikje bier aan ter betaling. De tabak verkocht hij verder aan nachtwinkels om geld te hebben. De feiten gebeurden vaak onder invloed van drugs en alcohol. Hij heeft een zwaar strafblad met zeventien veroordelingen. Ik vraag achttien maanden cel en 1.200 euro boete.”

Af van drugs

Zijn advocaat vroeg een werkstraf. “Hij werd plots uit de gevangenis gelaten, met enkel één doos, wegens de overbevolking. Hij had geen inkomsten, geen dak boven zijn hoofd en geen relatie. Hij kon naar eigen zeggen niet anders dan te stelen om wat geld te hebben. Maar nu is zijn leven totaal anders. Hij heeft een relatie, een dak boven zijn hoofd én hij heeft werk en dus een inkomen. Bovendien is hij volledig af van de drugs en alcohol. Het klopt wel dat hij al een zwaar strafblad heeft.”

Overval Sun Parks

R.K. liep immers al zeker tien veroordelingen op voor drugs en zware diefstal. Zo kreeg hij in 2014 nog twee jaar effectief voor een gewapende overval in Sun Parks De Haan. Samen met een kompaan bedreigde hij een receptioniste met een alarmpistool en eiste de inhoud van de kassa. Daarna sloten ze drie werkneemsters op in de toiletten. Pas na een klopjacht werd hij gevat. De man had eerder nog in Sun Parks gewerkt. (JH)