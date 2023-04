Daders aanranding begraafplaats Gent niet naar assisen, maar krijgen straf met uitstel: “Geen bewijs voor oorzakelijk verband”

De twee meerderjarige daders, waaronder één uit Oostende, die betrokken waren bij de aanranding van een 14-jarig meisje op de Westerbegraafplaats in 2021 in Gent, moeten niet naar de cel en worden ook niet verwezen naar het hof van assisen. Vier dagen na de aanranding stapte het meisje uit het leven. De vraag waarover het hof van beroep nu moest oordelen is of er een oorzakelijk verband is tussen de twee gebeurtenissen. Maar het hof oordeelde dat er redelijke twijfel bestaat.

De feiten dateren van 2021. Het meisje van 14 uit Gavere ging op bezoek naar haar moeder die vlakbij de begraafplaats woont. Daar had ze afgesproken met een vriend, maar die daagde op met nog vier andere vrienden. Het meisje werd betast, beschimpt en aangerand, haar broek werd naar beneden getrokken, haar fiets afgenomen en ze werd verplicht te kussen. Maar de feiten werden vooral gefilmd en verspreid via sociale media.

Naar gesloten instelling

Vier dagen later stapte het meisje uit het leven, maar niet zonder eerst een vriendin in vertrouwen te hebben genomen. Toen de vriendin de dood van het meisje vernam, lichtte ze de familie in. Na grondig speurwerk kon de politie vrij verdachten oppakken: drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De minderjarigen werden opgesloten in een gesloten instelling. De meerderjarigen werden doorverwezen naar de correctionele rechtbank, maar die verklaarde zich onbevoegd. Volgens de rechtbank was er immers een causaal verband tussen de zelfdoding en de aanranding vier dagen eerder.

Redelijke twijfel

Daardoor moet het dossier naar het hof van assisen, maar de advocaten van D.D. (20) uit Maldegem en van J.P.(20) uit Oostende vonden niet dat er een causaal verband is en gingen tegen de beslissing in beroep. Het hof oordeelde nu dat het niet uitgesloten kan worden, maar het niet zonder de minste redelijke twijfel vaststaat. “De beweegredenen om uit het leven te stappen behoren tot het intiemste individuele gedachtegoed, waardoor het pogen te achterhalen van deze beweegredenen per definitie een speculatief aspect vertoont, dat de strafrechter tot terughoudendheid noopt”, meent het hof in zijn arrest.

Berichten over zelfdoding

Immers, ook onmiddellijk vóór de feiten toonde het meisje tekenen van een ernstig psychisch lijden dat aanleiding gaf tot automutilatie en een eerdere poging tot zelfdoding. Het meisje maakte voordien immers meermaals gewag van een wens tot zelfdoding bij vrienden en familieleden. Daarnaast liet ze ook geen communicatie achter waaruit blijkt dat zij zelf een rechtstreeks verband legde tussen haar beslissing om uit het leven te stappen en de aanranding. Een tijd voordien had ze wel berichten geschreven waarin zij het in die periode over zelfdoding had: “Ik wil geen leven ik ben zo nie een persoon die wil trouwen en kinderen en altijd werken. Ik wil niet zo een typisch leven”; “Elke gast is slecht”; “Elke gast kwetst mij opnieuw en opnieuw”; “Ik heb elke dag zoveel pijn en niets helpt. Ik moe volhouden.”

Enkel aanranding bestraft

Dat het meisje dus ook zonder de aanranding op de begraafplaats in Gent uit het leven zou zijn gestapt, is dus volgens het hof aannemelijk. Daarom besloot het hof enkel de aanranding te bestraffen. D.D. uit Maldegem ging voor de vrijspraak omdat hij niet bij de aanranding betrokken was. Maar volgens het hof heeft ook hij niks ondernomen om de aanranding te onderbreken. Wel houdt het hof rekening met zijn jonge leeftijd en veroordeelde hem tot 18 maanden cel met uitstel onder voorwaarden.

“Zijn jonge leeftijd kan de feiten niet verschonen noch verklaren”

J.P. uit Oostende kreeg dertig maanden cel, waarvan 27 met uitstel onder voorwaarden. Hij was betrokken bij de aanranding en de betastingen van het meisje en zorgde hij er volgens het hof ook voor dat het meisje niet kon ontsnappen. “Zijn jonge leeftijd kan de feiten niet verschonen noch verklaren, nu het zelfs voor een klein kind overduidelijk zou geweest zijn dat het op een dergelijke harteloze en laffe wijze aanranden van een weerloos meisje, compleet verwerpelijk en immoreel is.”

Begeleiding verplicht

Maar het hof houdt ook rekening dat hij sinds zijn vrijlating uit voorhechtenis geen blijk meer heeft gegeven van asociaal gedrag “en dat hij kennelijk een ernstige poging heeft ondernomen om zijn integratie te bewerkstelligen, onder meer zich toe te leggen op zijn opleiding en zijn tewerkstelling en door zich vrijwillig verder te laten begeleiden op psychosociaal vlak”, oordeelt het hof. Beiden moeten dus niet naar de cel, maar ze moeten zich onder meer laten begeleiden op psychosociaal vlak en moeten zich onthouden van alcohol en drugsmisbruik. Doen ze dat niet, wordt hun straf effectief. (OSM)