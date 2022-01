Dader moordpoging loopt in Bredene over straat met houten spies en riskeert nieuwe straf

Een 37-jarige Bruggeling, die 40 maanden cel kreeg voor poging tot moord, riskeert nu een nieuwe bestraffing voor verboden wapenbezit.

Op 13 december 2020 liep Kevin V. tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Bredene. De agenten troffen bij een fouille een zelfgemaakte houten spies met uitstekende bouten aan. Toen de politie hem vroeg waarvoor hij het wapen bij zich had antwoordde hij: “Waarvoor denk je?”

De man kreeg een minnelijke schikking aangeboden maar omdat hij die niet betaalde, werd hij voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. De procureur vroeg er dinsdag een strenge bestraffing. Volgens de verdediging kreeg V. de minnelijke schikking niet te zien omdat hij in de cel zat.

De Bruggeling kreeg in mei vorig jaar 40 maanden cel opgelegd voor een poging tot moord. In Dudzele stak hij een man met een mes in de keel, omdat die avances had gemaakt bij zijn vriendin.

De uitspraak volgt op 8 februari. (AFr)