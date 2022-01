Croupiers casino Middelkerke met 2,8 miljoen euro aan de haal: “Ook management draagt zware verantwoordelijkheid”

In de Brugse rechtbank is het proces verdergezet rond grootschalige fraude in het casino van Middelkerke. Vier croupiers en tien spelers staan er terecht omdat ze over een periode van veertien jaar liefst 2,8 miljoen achterover zouden hebben gedrukt. “Ze hadden een systeem ontwikkeld waarbij elke inzet aan de roulettetafel automatisch in winst resulteerde.”

De fraude kwam in april 2015 aan het licht toen de boekhouding van het oude Middelkerkse casino (het gebouw werd in 2018 gesloopt, red.) almaar grotere tekorten vertoonde, terwijl het aantal klanten gelijk bleef. De manager besliste om de beelden van de tafelcamera’s van de laatste zes maanden te analyseren en legde met de hulp van kansspelspecialisten een frauduleus systeem bloot dat al sinds 2001 aan de gang was en met vier croupiers als spilfiguren. Er werden ook tien klanten geïdentificeerd die met hen onder één hoedje speelden.

“Ze hadden een systeem ontwikkeld waarbij elke inzet aan de roulettetafel automatisch in winst resulteerde,” stelt Thomas Soete, de advocaat van het casino. “De croupiers ronselden spelers die hun moment afwachtten om aan de tafel van de beklaagden plaats te nemen. Met subtiele signalen werd duidelijk gemaakt dat de kust veilig was. Bijvoorbeeld door even met de hand door het haar te gaan.”

Chaos creëren

Eenmaal aan de roulettetafel was het systeem eenvoudig maar efficiënt. “Normaal maakt de croupier bij roulette met een handgebaar tijdig duidelijk dat er geen geld meer mag ingezet worden”, ging meester Soete verder. “Bij deze croupiers gebeurde dit erg laat, zodat de spelers nog geld konden inzetten toen het rouletteballetje viel of al gevallen was. De klanten konden met andere woorden niet verliezen. Om het gesjoemel te verhullen werd de nodige chaos gecreëerd aan de speltafel. De croupiers wonnen ook tijd, door bijvoorbeeld nog snel wat jetons te gaan wisselen.” Op die manier konden de croupiers liefst 2,8 miljoen euro verduisteren ten nadele van het casino.

Volgens het parket ronselde Pascal V. (48) uit Dilbeek de spelers. Hij legde van meet af aan bekentenissen af. “Maar hij vond het systeem niet uit”, pleitte zijn advocaat Sven De Baere woensdag. “Hij is er gewoon in meegestapt”. Volgens De Baere draagt ook het management een zware verantwoordelijkheid. “Het is niet mogelijk dat deze mensen in een hypergecontroleerde omgeving als een casino veertien jaar lang hun gangetje konden gaan. Er was op zijn minst sprake van een gebrek aan toezicht en wellicht waren er mensen met hogere posities die bij de fraude betrokken waren maar hier vandaag niet terechtstaan.” Nog volgens De Baere is de geraamde buit van 2,8 miljoen euro zwaar overdreven. “Er waren trouwens ook niet-gemanipuleerde winsten en er werd ook geregeld verlies geleden.”

Op staande voet ontslagen

Pascal V. rekruteerde in 2013 ook zijn collega Karine G. (56) uit Bredene toen ze aangaf met financiële problemen te kampen. Om geen argwaan te wekken bij het management zou croupier Didier V. (52) uit Oostende met de inzetcijfers hebben geknoeid. Hij schreef grote inzetten van eerlijke spelers in op naam van de valsspelers en zo bleven hun abnormaal grote winsten onder de radar. Na het spelletje mochten de spelers telkens een zevende van de winst houden. De rest belandde in de brievenbus van Oostendenaar Pascal L. (61), die het geld verdeelde onder de andere croupiers. Toen de fraude aan het licht kwam werden de croupiers op staande voet ontslagen.

Van de vier croupiers vraagt enkel Didier V. de vrijspraak. Gezien het lange tijdsverloop sinds de start van het onderzoek vragen de anderen de eenvoudige schuldigverklaring. Dit wil zeggen dat ze geen straf krijgen, maar wel de schade moeten vergoeden. Het openbaar ministerie eist twee jaar celstraf met uitstel voor de croupiers. De spelers riskeren tien maanden celstraf met uitstel. De uitspraak volgt op 9 februari. (AFr)