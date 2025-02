Criminele broers slaan man neusbreuk tijdens afpersing: achttien maanden effectieve celstraf

Een 22-jarige Beernemnaar en zijn 19-jarige broer hebben voor de Brugse rechtbank elk achttien maanden cel gekregen voor een gewelddadige afpersing. De jongste van de twee werd ook schuldig bevonden aan bromfietsdiefstallen.

De broers K.T. (19) en S.T. (22) waren op 28 maart 2024 aanwezig in een uitgebrande woning in Beernem. Ze kregen er ruzie met een andere jongeman die door S.T. getrakteerd werd op enkele vuistslagen in het gezicht. De broers dwongen het slachtoffer om zijn gsm, portefeuille en de sleutel van zijn bromfiets af te geven. Door een neusbreuk was het slachtoffer ruim drie weken werkonbekwaam.

Naast de afpersing stond de jongste broer ook terecht voor zes diefstallen en een poging daartoe. Op 21 en 29 maart ging hij aan het AZ Sint-Jan in Brugge met respectievelijk een bromfiets en een elektrische step aan de haal. Tussen 24 en 27 maart stal hij drie bromfietsen aan het station in Brugge. Aan het station van Beernem maakte hij op 27 maart een herenfiets buit en op 14 juni probeerde hij ook nog tevergeefs een bromfiets te stelen in Brugge.

Vonnis

De broers stuurden hun kat naar het proces. S.T. heeft een gevuld strafblad en kreeg in juni 2022 al eens achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor brandstichting in een leegstaand pand in de Bollestraat in Torhout. Door de nieuwe feiten werd die straf effectief. Zijn jongere broer kwam als minderjarige al twee keer met de jeugdrechter in aanraking.

Aan het slachtoffer van de afpersing kende de rechtbank ruim 2.000 euro schadevergoeding toe. Aan de slachtoffers van twee brommerdiefstallen moet K.T. in totaal ruim 1.500 euro schadevergoeding betalen. (AFr)