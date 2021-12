Crimineel die cipier gijzelde in Brugse gevangenis dan toch toerekeningsvatbaar

Faton S. (30), de Kosovaarse crimineel die in de Brugse gevangenis een jonge cipier gijzelde, is toerekeningsvatbaar. Dat blijkt uit de voorlopige bevindingen van de gerechtspsychiater.

Op 24 februari zette Faton S., die in de Brugse gevangenis een celstraf van 22 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de zogenaamde “bloedwraakmoord”, tijdens een toiletbezoek plots een zelfgemaakt steekwapen op de keel van cipier Morgane V.

De 23-jarige vrouw werd meer dan drie uur gegijzeld door S., die de vrijlating eiste van zijn broer en vader, die in andere gevangenissen vastzitten voor hun aandeel in de moord. Voor zichzelf vroeg hij een helikopter om uit de gevangenis te ontsnappen. Uiteindelijk gaf hij zich over.

Arbeidsongeschikt

Tijdens het proces in augustus stelde de verdediging de toerekeningsvatbaarheid van Faton S. in vraag. Zijn geestelijke toestand stond ook al ter discussie tijdens het assisenproces rond de bloedwraakmoord. Maar volgens de eerste bevindingen van de gerechtspsychiater is S. wel degelijk toerekeningsvatbaar, waardoor een internering niet aan de orde is.

Het slachtoffer, dat sinds de feiten thuis zit en in behandeling is bij een psycholoog, werd opnieuw onderzocht en blijkt langer dan vier maanden arbeidsongeschikt. De zaak wordt op 18 maart gepleit.

(AFr)