Contactverbod en begeleiding voor seksverslaving na seksuele handelingen met veertienjarige

Een 45-jarige man uit Waregem is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar, omdat hij seksuele handelingen stelde met een veertienjarig meisje met een mentale beperking. De man erkende zijn fout en zei dat hij een seksverslaving had. Daarvoor moet hij zich laten begeleiden.

De man deed op 3 mei 2022 zelf aangifte van de feiten. Hij kende het slachtoffer, omdat ze samen op school zat met zijn zoon en zocht contact via Facebook. “Ze hebben bij hem thuis samen gedoucht en hij stelde seksuele handelingen in de slaapkamer”, beschreef het Openbaar Ministerie. “Hij betaalde haar ook 30 euro achteraf.”

“Het was nooit mijn bedoeling om haar te prostitueren”, zei de man, die zelf ook een lichte verstandelijke beperking heeft. “Ik wou haar gewoon helpen.”

Kwetsbare prooi

“Hij wist dat onze dochter een kwetsbare prooi was en heeft daarvan geprofiteerd”, zei de moeder van het slachtoffer in de rechtbank. “Hij wist toch dat ze op school hoorde te zijn, ze is getekend voor het leven.”

“Ik besefte niet dat ze op school moest zijn”, aldus nog de beklaagde. “Maar ik wil niets goedpraten. Ik weet niet wat ik gedaan had, mocht dit met mijn zoon gebeurd zijn.”

Naast de celstraf krijgt de man ook 4.000 euro boete, eveneens met uitstel. De rechter legde hem een contactverbod op met het slachtoffer en hij mag de komende vijf jaar geen activiteiten met minderjarigen uitvoeren.