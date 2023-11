Contact- en straatverbod voor grofgebekte Nederlander die halve familie bedreigde in Diksmuide

Een 30-jarige Nederlander die in Diksmuide verblijft heeft achttien maanden cel met uitstel gekregen omdat hij zowat de ganse familie van zijn ex-vriendin met de dood bedreigde. Zo dreigde N.D. er onder andere mee ‘hun kop en hun huis te laten afbranden.’ De man moet zich ook aan een contactverbod met hen houden.

De feiten waarvoor de Nederlander zich moest verantwoorden dateren allemaal van in de periode tussen de lente en 26 juli van dit jaar. N.D. had een korte relatie met een vrouw uit Diksmuide, maar kon het niet verkroppen dat die de relatie verbrak. “Hij gedroeg zich nadien als een grofgebekte Nederlander die compleet van het paadje af is”, sprak de advocaat van de twee slachtoffers.

Bedreigingen

Het gaat om de zus van zijn ex en haar vriend. Na de relatiebreuk trok het slachtoffer immers in bij haar zus en daar ging de N.D. haar op 26 juli ook opzoeken. “Hij bedreigde hen al langer in niet mis te verstane boodschappen op Messenger”, vervolgde de advocaat. “Zo schreef hij onder meer ‘dat hij hun kop zou laten afbranden, hun huis in brand zou steken of hen zou liquideren. Op 26 juli zocht hij hen ook op en wou hen aanvallen.”

Voorwaarden

De procureur beaamde dat. “Gelukkig werd hij tegengehouden door een Mechelse herder toen hij over het hek wou springen. De man bedreigde niet alleen zijn ex en haar zus met de dood, maar ook andere gezinsleden. Hij moet zich ook verantwoorden voor andere feiten van belaging tegen de slachtoffers en diefstal van flessen in een café.”

De man kreeg nu voor de bewezen feiten samen achttien maanden cel met uitstel en moet zich aan voorwaarden houden. Zo moet hij een contact- en straatverbod met verschillende ex-familieleden naleven. (JH)