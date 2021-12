Connie (46) uit Waregem stikt nadat bodywarmer in machine draaide: zaakvoerder textielbedrijf moet cursus verantwoordelijkheidszin volgen

Een 53-jarige man uit Kortrijk heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke geldboete van 8.000 euro gekregen voor een dodelijk arbeidsongeval in zijn textielbedrijf in Desselgem. Een 46-jarige vrouw uit Waregem werd gegrepen door een machine die jaren eerder al als gevaarlijk was bestempeld. Het bedrijf zelf kreeg een geldboete opgelegd van 24.000 euro, waarvan 8.000 effectief.

Op 12 april 2019 was Connie Deweirdt uit Waregem aan de slag bij Sofacover in Desselgem. De 46-jarige vrouw was in de weer met een scheermolen toen haar bodywarmer plots door een as van de machine gegrepen werd. Het slachtoffer kwam door verstikking om het leven en liet een man en tienerzoon achter.

Onderzoek bracht nalatigheden aan het licht. “Dit ongeval had perfect vermeden kunnen worden”, schoot arbeidsauditeur Evi De Clercq met scherp. “Het bedrijf werd in juni 2013 al een eerste keer gewaarschuwd voor de gevaren van de bewegende delen van deze machine. Ondanks meerdere aanmaningen werd de machine niet aangepast. Bovendien was het systeem met lichtsensoren niet actief. Mocht dit wel het geval zijn geweest zou de machine direct zijn gestopt.”

Dood door nalatigheden

Het parket besloot zaakvoerder P.D. (53) te vervolgen wegens nalatigheden met de dood tot gevolg. De arbeidsauditeur hekelde zijn nonchalance. Bij een controle in februari 2021, na het dodelijke ongeval dus, werd immers nogmaals een gelijkaardig probleem vastgesteld aan een andere machine. Intussen zou het probleem zijn aangepakt, maar De Clercq stelde toch voor om de man probatievoorwaarden op te leggen, waaronder een cursus die hem verantwoordelijkheidszin moet bijbrengen.

Slapeloze nachten

De verdediging betwistte de feiten niet. “Maar mijn cliënt had nooit de bedoeling om zijn werknemers in gevaar te brengen”, pleitte Kenny Decruyenaere, de advocaat van P.D. De zaakvoerder nam ook zelf het woord op het proces. Naar eigen zeggen was zijn slordigheid zeker niet uit winstbejag. “Er is een schuldgevoel dat mij niet loslaat”, sprak hij. “Ik word nog altijd geplaagd door slapeloze nachten.” Meester Decruyenaere stuurde aan op de gunst van de opschorting, maar kon zich ook vinden in een voorwaardelijke geldboete.

Aan de partner van het slachtoffer kende de rechter een voorlopige schadevergoeding toe van 10.000 euro. (AFr)