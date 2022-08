Colombiaans trio dat juwelen en horloges stal krijgt celstraf met uitstel

Twee Colombiaanse mannen en een vrouw kregen van de strafrechter in Veurne elk een celstraf met uitstel voor enkele inbraken waarbij ze juwelen en horloges stalen. De feiten ontkennen had geen zin. “Op hun gsm werden screenshots gevonden van Google Maps met hun bestemmingen”, sprak de procureur.

Het Colombiaanse drietal verblijft eigenlijk in Spanje, maar kwam in het voorjaar naar België afgezakt. Volgens beklaagde Yovany T. (41) deed hij dat enkel om hier werk te zoeken maar niet te vinden. Omdat hij vervolgens realiseerde dat hij geen euro op zak had, besloot hij dan maar inbraken te plegen. Dat deed hij vanuit verblijfplaats Koksijde, samen met zijn 40-jarige kompaan Larry N. en diens vriendin, de 39-jarige Margaret S.

Ze gingen snel te werk, want in nauwelijks enkele dagen tijd pleegden ze vier effectieve pogingen tussen 29 april en 3 mei in Koksijde, Damme, Deinze en Kontich. Twee pogingen in Alveringem en Damme mislukten. “Bij de inbraken werden vooral juwelen en horloges teruggevonden”, sprak de procureur.

Toen ze in Koksijde werden tegengehouden, bleek in een rode koffer in hun wagen koevoeten en kniptangen te liggen en de buit werd bij hen ook teruggevonden. In een van hun gsm’s zaten screenshots van Google Maps van de door hen bezochte plaatsen. Zo kon de politie hen dus aan de feiten linken.” De twee mannen kregen elk 18 maanden cel met uitstel, de vrouw werkte voor hen als chauffeur en kreeg 14 maanden cel met uitstel. (JH)