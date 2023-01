Coke-dealers hebben spijt en krijgen mildere straf

Een 42-jarige Algerijn en 34-jarige Marokkaan uit Oostende zijn in beroep iets milder gestraft voor de verkoop van hasj en cocaïne. De dealers zouden twee jaar lang maandelijks een kilo coke verkocht hebben. Hun cash geld en drugs stockeerden in garageboxen.

Speurders kregen in het voorjaar van 2021 informatie in handen dat Imad Z. (34) en Nour-Eddine G. (42) al sinds begin juli 2019 bezig waren met de verkoop van drugs. Aanvankelijk ging het om hasj, maar al snel schakelden beiden over op cocaïne.

De drugs werden opgeslagen in drie garageboxen langs de Bronstraat en Zelliklaan in Oostende. Bij huiszoekingen daar en in de appartementen van de beklaagden werd op 24 juni vorig jaar meer dan een kilo cocaïne aangetroffen. Speurders namen ook ruim 60.000 euro cash geld in beslag. Imad Z. gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij al een tweetal jaar drugs verkocht. Volgens de Marokkaan ging het gemiddeld om een kilo cocaïne per maand.

Geen betwisting

Uiteindelijk kreeg Imad Z. vier jaar en Nour-Eddine G. vijf jaar effectief. Beiden betwisten niet dat ze drugs verkochten, maar gingen in beroep om een mildere straf te vragen. Daar was de procureur-generaal het niet mee eens. “Van mildering kan moeilijk sprake zijn. Het gaat hier om minstens 24 kg coke, straatwaarde 1,2 miljoen euro!” Nour-Eddine G. gaf toe dat hij verslaafd was aan coke en tot vier gram per dag gebruikte.

“Vier gram per dag, dat is 200 euro of 6.000 euro per maand. Ik verdien niet slecht, maar zelfs met mijn wedde van procureur-generaal kan ik dat niet betalen!” Hij vroeg het behoud van de straffen, maar omdat de twee wel goed hebben meegewerkt aan het strafonderzoek, was hij akkoord dat een deel van de vier en de vijf jaar cel met uitstel werden verleend. Imad Z. werd inmiddels ook met hasj betrapt in de gevangenis van Brugge, maar beloofde zijn leven te beteren.

Strafvermindering

“Ik ga mijn leven veranderen en geen verkeerde dingen meer doen”, bezwoer hij het hof. Ook Nour-Eddine G. wil zijn leven over een andere boeg gooien. “Ik heb heel veel spijt. Het was mijn eerste, maar ook mijn laatste keer.” Het hof besloot uiteindelijk om de straf iets te milderen. Imad Z. kreeg opnieuw vier jaar, maar slechts drie effectief en één jaar met uitstel. Ook Nour-Eddine G. kreeg strafvermindering. In plaats van vijf jaar effectief werd dat omgezet in vier jaar effectief en een extra jaar met uitstel. (OSM)