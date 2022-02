Cocaïnedealer uit Nieuwpoort betrapt na hommeles op tram met andere reiziger

Een 49-jarige man uit Nieuwpoort riskeert een fikse celstraf wegens de verkoop van cocaïne en cannabis. D.V. liep tegen de lamp nadat een andere reiziger voor problemen had gezorgd op de tram.

Op 12 januari vorig jaar werden politiepatrouilles van zone Westkust opgeroepen om naar de tram te gaan waar problemen waren met een reiziger. Die zou een mes bij zich hebben gehad en het leek een dreigende situatie.

Lijvig strafblad

“De politie stapte de tram op en controleerde de reizigers”, sprak de procureur. “Ook D.V. werd gecontroleerd. Hij had met de zaak rond het mes niets te maken maar bleek wel 5,2 gram cocaïne op zak te hebben. Een vrij aanzienlijke hoeveelheid waaruit kon blijken dat de man dealde. Daarom werd ook zijn GSM uitgelezen. Daarbij bleken diverse berichten te zitten van gesprekken met dames die hem om drugs vroegen om te kopen. Die berichten dateerden van tussen 19 augustus 2020 en de dag van de fouille op de tram. Er werd bij verder onderzoek ook ontdekt dat de man zelf nog schulden heeft bij zijn eigen dealers. Er zijn dus genoeg tekens om aan te nemen dat D.V. in die periode cocaïne en cannabis heeft gedeald. De man heeft al een lijvig strafblad met 29 voorgaande, al zijn die bijna allemaal opgelopen in de politierechtbank. Toch toont dat een zekere ingesteldheid van hem aan. We vorderen daarom ook streng met 18 maanden cel en 8.000 euro boete.”

Niet aanwezig

D.V. kan het blijkbaar allemaal weinig schelen want de man daagde niet op voor verhoor bij de politie en stuurde ook zijn kat naar de rechtbank. Vonnis op 4 maart. (JH)