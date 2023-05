Cocaïne in Kinder Surprise-ei levert steppende dealer uit Brugge twee jaar voorwaardelijke celstraf op

Een 35-jarige Bruggeling heeft twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor drugshandel. Bij zijn arrestatie had G.D. een Kinder Surprise-ei op zak met daarin negen zakjes cocaïne. In de zaak werd nog een tweede Bruggeling veroordeeld.

Een man sprak op 17 april 2021 een politiepatrouille aan in het centrum van Brugge. Hij had naar eigen zeggen slagen gekregen van een man op een elektrische step. De agenten zagen nog net hoe G.D. op zijn step wegvluchtte.

Huiszoeking

Ze namen hem snel bij de lurven en troffen in zijn zakken naast 350 euro cash ook een Kinder Surprise-ei aan. Daarin staken negen zakjes cocaïne. Bij een huiszoeking werden nog meer cocaïne en diverse soorten andere drugs aangetroffen.

Onderzoek toonde aan dat G.D. al een tijdje dealde. “Maar na vier maanden voorhechtenis brak hij met het drugsmilieu”, aldus zijn advocaat, die met succes aanstuurde op een voorwaardelijke straf. De Brugse strafrechtbank verklaarde wel 3.500 euro én de elektrische step verbeurd.

Telefonieonderzoek

Dankzij telefonieonderzoek kwam ook S.D. (38) als verdachte in het vizier. In zijn woning troffen de speurders hasj, speed, cannabis en 2.000 euro cash aan. In zijn tuin stonden acht cannabisplanten. “Allemaal voor eigen gebruik”, pleitte zijn advocaat. G.D. kreeg twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. (AFr)