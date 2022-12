Chris V. stuurde zijn ex nog een brief na de moorden op Ona en Maud: “Ik heb het gedaan uit wraak”

De moeder van Ona en Maud, de twee zusjes die vorige maand om het leven werden gebracht door hun vader Chris V. in Waardamme, heeft zich vrijdag officieel burgerlijke partij gesteld bij de onderzoeksrechter. “Ze zit nog met enorm veel vragen”, zegt haar advocaat Kristiaan Vandenbussche. Opvallend: zes dagen na de moord kreeg moeder Astrid G. nog een brief van de dader.

Advocaat Kristiaan Vandenbussche stelde zich vanmorgen namens moeder Astrid G. burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter. “Op die manier wordt Astrid op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek en kan ze bijvoorbeeld ook aanwezig zijn op de reconstructie. Die zal wellicht nog voor Kerstmis plaatsvinden”, zegt Vandenbussche.

Zijn cliënte houdt zich kranig. “Dat doet ze dankzij de steun van haar familie, slachtofferhulp en een rouwpsycholoog. Maar ze zit nog met heel veel vragen. Hebben haar dochtertjes geleden, hoe was hun doodsstrijd? Als ze naar de gezichtjes van die kindjes kijkt, dan is het verdriet onmenselijk groot”, klinkt het.

Slagen

Chris V. was volgens Vandenbussche niet de sympathieke landbouwer zoals velen hem in Waardamme kennen. “Al in januari was er een incident geweest. In augustus heeft Astrid klacht ingediend wegens slagen. Dat was ook de reden voor de echtscheiding. Op 8 november, een dikke week voor de feiten, heeft ze ook klacht ingediend wegens doodsbedreigingen. Meermaals heeft Chris V. ermee gedreigd haar, haar ouders en zelfs de kinderen iets aan te doen”, zegt Vandenbussche.

Astrid G. wil vooral weten hoe de feiten precies gebeurd zijn. “Chris V. ging de kinderen die woensdag afzetten op haar werk. Maar hij kwam maar niet. Hij heeft haar dan gebeld en gezegd dat hij zelfmoord zou plegen en de kinderen zou meenemen. Astrid heeft haar moeder gebeld, die heeft haar advocate gebeld en die heeft uiteindelijk de politie verwittigd. Toen de agenten de woningen binnen gingen, vonden ze de twee lichamen van Maud en Ona”, aldus meester Vandenbussche. Even later werd Chris V. gearresteerd nadat hij met zijn auto tegen boom reed langs de E403 in Ruddervoorde, vlakbij zijn woning.

Opvallend: in de tussentijd moet de man nog de tijd gevonden hebben om een brief te schrijven. “De dinsdag na de feiten, zes dagen later dus, kregen Astrid en haar ouders plots een brief in de bus. Van hem. Daarin schreef hij dat hij ‘van de aardbol wou verdwijnen’, dat hij de kinderen zou meenemen en dat hij alles had gedaan uit wraak”, zegt Kristiaan Vandenbussche.

Binnenkort verschijnt Chris V. nogmaals voor de raadkamer. Die moet zich buigen over zijn verdere aanhouding.