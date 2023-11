Chocoladebedrijf bekent fouten, maar wordt tóch vrijgesproken voor fatale elektrocutie stagiair Robbe (18): “Hij stelde bewust levensgevaarlijke handelingen”

Coup de théâtre op het proces rond het dodelijke arbeidsongeval van Oostduinkerkenaar Robbe Vandecasteele. Hoewel het chocoladebedrijf Baronie uit Veurne zélf zijn fout bekende en een regeling trof met de nabestaanden, werd de firma vrijgesproken voor de dood van de 18-jarige stagiair. Volgens de Brugse rechtbank stelde Robbe bewust levensgevaarlijke handelingen, maar werden zijn beweegredenen onvoldoende onderzocht. Dat de jongen zelfmoord pleegde, wuiven de ouders evenwel weg. “Niets wees erop dat Robbe suïcidaal was”, aldus hun advocaat.

Het einde van zijn drieweekse stage bij het chocoladebedrijf Baronie in Veurne was in zicht toen Robbe Vandecasteele op 10 mei 2021 in een apart gebouw een compressor moest ontmantelen. Maar tijdens de werken verwijderde de 18-jarige Oostduinkerkenaar ook draden in een elektriciteitskast, waarbij hij geëlektrocuteerd werd. Toen zijn moeder hem rond 16 uur kwam ophalen en Robbe niet kwam opdagen, werd zijn lichaam na een zoekactie aangetroffen door twee collega’s.

“Er is geen hard bewijs dat hij de opdracht kreeg om de draden te verwijderen” – arbeidsauditeur Jeroen Lorré

Het onderzoek legde enkele ernstige tekortkomingen bij het chocoladebedrijf bloot, zoals het ontbreken van een risicoanalyse voor werken met jongeren of stagiairs. “Bovendien mocht Robbe die werken nooit alleen uitvoeren”, stelde arbeidsauditeur Jeroen Lorré. Hoewel het bedrijf ontkent dat Robbe opdracht kreeg om in de elektriciteitskast te werken, is het volgens Lorré onwaarschijnlijk dat de jongen dat op eigen houtje zou hebben gedaan. “Dat strookt totaal niet met zijn karakter. Het is aannemelijker dat hij opdracht kreeg om die draden te verwijderen. Maar daarvoor hebben we – frustrerend genoeg – geen hard bewijs.”

Bedrijf maakte fouten

Lorré vroeg voor Baronie een geldboete van 48.000 euro wegens onopzettelijke doding. Opmerkelijk: de verdediging betwistte niet dat het bedrijf fouten maakte die tot het drama hebben geleid. “Bepaalde verplichtingen werden inderdaad niet nagekomen”, aldus meester Sara Torrekens, die anderzijds wel nog eens benadrukte dat Robbe geen opdracht kreeg om aan de elektriciteitskast te werken. “Het klopt dat hij alleen was op het moment van de feiten, maar de stagementor was wel regelmatig komen kijken naar zijn vorderingen.”

Vrijgesproken

De arbeidsauditeur plaatste daar vraagtekens bij. “De stagementor zou om 15.15 uur gezegd hebben dat de jongen stilaan mocht afronden. Het lijkt mij sterk dat Robbe op dat moment nog zou beslist hebben om in de elektriciteitskast te werken.”

Maar ondanks de schuldbekentenis werd Baronie vrijdag tóch vrijgesproken voor onopzettelijke doding. “Er is geen bewijs dat Robbe opdracht kreeg om aan de elektriciteit te werken”, klonk het. Dat het bedrijf de stagiair alleen liet werken in gevaarlijke omstandigheden, acht de rechtbank evenmin bewezen. “De compressor was losgekoppeld van de elektriciteit en daardoor spanningsloos.”

“Het valt onmogelijk aan te nemen dat hij zich niet bewust was van het gevaar van zijn handelingen”

De rechtbank legde de verantwoordelijkheid voor het drama ondubbelzinnig bij Robbe zelf. “De handelingen die hij stelde aan de elektriciteitskast waren uiterst gevaarlijk en zelfs onbegrijpelijk. Hij nam met de blote hand een inbussleutel vast waarvan hij wist dat die onder spanning stond. Het valt onmogelijk aan te nemen dat hij zich niet bewust was van het gevaar daarvan. Hij zat in zijn zevende jaar industriële elektriciteit.”

De mogelijke beweegredenen van Robbe werden volgens de rechtbank evenwel onvoldoende onderzocht. “Bij dergelijk doelbewust levensgevaarlijk gedrag kan niet met ernst worden beweerd dat het ontbreken van een risicoanalyse tot het overlijden heeft geleid”, besloot de rechtbank.

Gunst van opschorting

Voor enkele veiligheidsinbreuken, zoals het ontbreken van risicoanalyses, werd Baronie wél schuldig verklaard. Daarvoor kreeg het bedrijf evenwel de gunst van de opschorting.

Omdat het bedrijf al een schadevergoeding uitbetaalde, stelden de ouders van Robbe zich geen burgerlijke partij meer. Volgens hun advocaat Dirk Dawyndt komt de uitspraak hard aan. “Het doet hen pijn dat de rechtbank insinueert dat Robbe uit het leven zou zijn gestapt”, zegt hij. “Die jongen had een vaste vriendin, een goede relatie met zijn familie en wou verder studeren. Wat er precies is gebeurd zullen we nooit weten, maar niets wees erop dat Robbe suïcidaal was.”

Ouders begrijpen het niet

Dat Baronie tijdens het proces publiekelijk mea culpa sloeg, is volgens Dawyndt evenwel veel belangrijker voor de ouders, die de pleidooien kwamen bijwonen. “De directeur was persoonlijk aanwezig en bood zijn verontschuldigingen aan bij mijn cliënten. Ze hadden achteraf nog een goed gesprek. Op dat moment hebben ze de bladzijde kunnen omdraaien. Maar dat de rechtbank dit nu helemaal anders ziet, is voor hen totaal onbegrijpelijk. In mijn carrière heb ik zoiets nog nooit meegemaakt”, aldus meester Dawyndt.

Naar eigen zeggen trok het chocoladebedrijf wel lessen uit het drama. “Er werd een actieplan uit de grond gestampt om nog meer in te zetten op veiligheid. De pijnpunten werden weggewerkt. Bovendien worden ook geen stagiairs uit de beroepsopleidingen meer toegelaten”, aldus meester Sara Torrekens. (AFr)